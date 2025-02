Harry Potter-Erstausgabe für 21.000 Pfund versteigert - Gerettet vor dem Müll

Ein seltenes Exemplar des ersten Harry Potter Buches wurde für eine enorme Summe bei einer Auktion in Großbritannien versteigert. Der Fund, der eigentlich im Müll gelandet wäre, zeigt die ungebrochene Faszination für die Zaubererwelt und die hohen Preise, die für Sammlerstücke erzielt werden können.

Die Faszination um ' Harry Potter ' ist auch Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung ungebrochen. Nicht nur ist eine neue Serie rund um den Zauberjüngling geplant, auch das aus der gleichen Welt stammende Videospiel ' Hogwarts Legacy ' entpuppte sich als Erfolg. Für Sammler :innen zeitgenössischer Literatur gehören die Bücher, auf denen die Adaptionen basieren, zum Grundstock. Bei einer Auktion in Großbritannien wurde für eine seltene Erstausgabe nun eine unglaubliche fünfstellige Summe erzielt.

Der Verkauf des Buches, das zu den begehrtesten Sammlerstücken der Literaturgeschichte gehört, sorgt in der Fangemeinde für Staunen – und ein wenig Neid. Denn das Buch würde aus einem Müll gerettet. Bei dem Buch handelt es sich um den ersten Teil der beliebten Reihe: 'Harry Potter and the Philosopher's Stone'. Allein in Deutschland wurde dieser sieben Millionen mal verkauft, weltweit sogar unglaubliche 120 Millionen mal. Ganze 21.000 britische Pfund erzielte das Buch bei einer britischen Auktion Anfang Februar. Dabei sollte es eigentlich nach einer Haushaltsauflösung im Müll landen. 'Davon träumt eigentlich jeder', erklärte Daniel Pearce nach seinem Fund gegenüber 'BBC'. Zum Glück der Familie ist er Eigentümer eines Aktionshauses und konnte den Fund schnell als seltenes Sammler:innen-Exemplar identifizieren. Die erste Auflage von 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone' erschien 1997 mit einer Auflage von gerade einmal 500 Exemplaren mit Hardcover. Viele dieser Bücher wurden nach erscheinen an Bibliotheken verteilt, nur 200 schafften es in Buchshops. Um eine Erstausgabe zu erkennen, müssen Fans keinen 'Revelio'-Zauber anwenden, sondern auf bestimmte Anzeichen achten. So gibt es für die Erstausgabe charakteristische Druckfehler, die in der nächsten Auflage korrigiert wurden. Pearce hatte es daran erkannt, dass auf der Rückseite des Buchcovers ein 'O' im Titel fehlte. Ein weiterer Hinweis findet sich in der Liste der benötigten Schulmaterialien auf Seite 53, beispielsweise wird der Zauberstab gleich zweimal genannt. Nicht nur Zauber:innen wissen, dass es zum Zaubern tatsächlich nur einen braucht.In der Geschichte der ins transphobe Lager abgerauschten Autorin J. K. Rowling geht es um den jungen Zauberer Harry Potter, der in die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wird. Nachdem die ersten Bände in den späten 1990ern ein immer größeres Publikum fanden, gibt es mittlerweile Übersetzungen in über 80 Sprachen, Millionenauflagen und eine milliardenschwere Filmreihe. So wurde aus einer Buchreihe ein globales Phänomen. Was einst für zwei Pfund in einer Bibliotheksauflösung verkauft wurde, ist nun ein begehrtes Anlageobjekt. Bereits in der Vergangenheit erzielten 'Harry Potter'-Erstausgaben bei Auktionen Höchstpreise. Die jüngste Versteigerung zeigt, dass die Nachfrage ungebrochen ist. Also gilt weiterhin: Augen auf bei dem Wegwerfen alter Bücher. Denn dort verbergen sich manchmal magische Schätze





