Harry Potter: Fanliebling erhält endlich seinen großen Auftritt in der neuen Serie

Die neue Harry-Potter-Serie von HBO Max wird die Geschichte der Zauberwelt deutlich ausführlicher und näher an den Romanvorlagen erzählen als die erfolgreichen Kinofilme. Ein Fanliebling aus den Romanen, der aus den Filmen rausgeschnitten wurde, erhält jetzt endlich seinen großen Auftritt.

Während die Vorfreude auf die Harry-Potter-Serie von HBO Max weiter wächst, sorgt jetzt eine Casting-Neuigkeit für Begeisterung: Ein Fanliebling aus den Romanen, der aus den Filmen rausgeschnitten wurde, erhält jetzt endlich seinen großen Auftritt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. von HBO will die Geschichte der Zauberwelt deutlich ausführlicher und näher an den Romanvorlagen erzählen als die erfolgreichen Kinofilme. Deshalb steht schon länger fest, dass eine Figur, die viele Fans auf der Leinwand schmerzlich vermisst haben, endlich Teil der Neuadaption wird: Peeves, der Poltergeist von Hogwarts. Obwohl der chaotische Unruhestifter ursprünglich auch für die Filme eingeplant war, schaffte es nie auf die große Leinwand.

Fürwurden damals sogar Szenen mit dem Schauspieler Rik Mayall als Peeves gedreht, die am Ender allerdings der Schere zum Opfer fielen. Besonders langjährige Leser*innen der Bücher dürften sich über diese Entscheidung der Serienmacher*innen freuen. Denn die Figur gehört zu den bekanntesten Nebencharakteren der Hogwarts-Geschichten und sorgt dort regelmäßig für Chaos, Ärger und einige der unterhaltsamsten Momente. Umso größer war die Enttäuschung vieler Fans, als sie in den Kinofilmen komplett fehlte.

Mit der Serienfassung scheint HBO nun eine der größten Auslassungen der Filmreihe zu korrigieren. Und nun wurde auch endlich bekannt, welcher Darsteller den chaotischen Poltergeiste in der neuen Adaption verkörpern wird. Der Schauspieler, der den Poltergeist in der neuen Serie spielen wird, ist noch nicht öffentlich bekannt. Die Entscheidung der Serienmacher*innen wird von den Fans auf Twitter und Instagram mit großem Enthusiasmus aufgenommen.

Viele Fans haben sich bereits über die Entscheidung gefreut und erwarten nun mit Spannung, wer den Poltergeist in der neuen Serie spielen wird. Die neue Harry-Potter-Serie wird auf HBO Max ausgestrahlt und wird von den Fans auf Twitter und Instagram mit großem Enthusiasmus aufgenommen. Die Serie wird von den Schöpfern der Filmreihe entwickelt und wird die Geschichte der Zauberwelt deutlich ausführlicher und näher an den Romanvorlagen erzählen als die erfolgreichen Kinofilme





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Potter HBO Max Peeves Poltergeist Hogwarts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diese 'Harry Potter'-Darsteller waren miteinander liiert'Harry Potter' und die Liebe: Nicht nur vor der Kamera gab es Couple-Content! Diese Zauberinnen und Zauberer waren im echten Leben ein Paar.

Read more »

HBOs Harry Potter-Serie bringt Charakter zurück, der es aus Geldmangel nie in die Filme schaffteDie erste Staffel der Harry Potter-Serie von HBO aka Harry Potter und der Stein der Weisen hat weiteren Casting-Zuwachs erhalten und diesmal bekommen...

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Magische Szene zum Sparpreis: Amazon verkauft ikonisches „Harry Potter“-Lego-Set für nur 13 EuroMagische Flucht zum Schnäppchenpreis: Dieses kultige Lego-Set zu „Harry Potter“ gibt es gerade stark reduziert bei Amazon.

Read more »