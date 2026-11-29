Rafe Spall verrät: Die neue 'Harry Potter'-Serie zeigt in Staffel zwei eine brisante Buchszene mit Arthur Weasley und Lucius Malfoy.

-Serie von HBO als Arthur Weasley zu sehen sein wird, hat bestätigt, dass eine wichtige Buchszene in der zweiten Staffel umgesetzt wird. Wie die spanische ZeitungDort trifft Arthur gemeinsam mit seiner Familie auf Lucius Malfoy und dessen Angehörige.

Während Gilderoy Lockhart seine Bücher signiert, macht Lucius abfällige Bemerkungen über die bescheidenen finanziellen Verhältnisse der Weasleys. Arthur lässt diese Provokationen nicht auf sich sitzen, sodass der Streit zwischen den beiden Familienvätern schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung endet.soll sie nun ausführlicher behandelt werden als in den bisherigen Kinofilmen. Dort sei der persönliche Konflikt zwischen Arthur und Lucius lautweitgehend unter den Tisch gefallen und nur kurz angeschnitten worden.

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Die HBO-Adaption kann sich hingegen mehr Zeit nehmen, um zu zeigen, mit welcher Überheblichkeit die wohlhabenden Malfoys der kinderreichen Weasley-Familie und deren finanziellen Schwierigkeiten begegnen. Auch für den weiteren Verlauf der Geschichte ist die Begegnung entscheidend. Durch den Vorfall gelangt Tom Riddles Tagebuch in Ginnys Hände und setzt damit einen wichtigen Handlungsstrang der zweiten Geschichte in Gang. Wie die Auseinandersetzung letztlich umgesetzt wird, bleibt allerdings noch abzuwarten.