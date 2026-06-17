Harry-Potter-Serie: Alle Besetzungen für die Hogwarts-Neuauflage ab 2026

Die Besetzungsliste für die neue Harry-Potter-Serie, die 2026 starten soll, wächst: Von Dumbledore über Snape bis Hagrid - welche Stars die ikonischen Rollen übernehmen und welche Nachwuchstalente neu dabei sind.

Die bevorstehende Harry-Potter- Serie , deren Start für Weihnachten 2026 geplant ist, wird die Geschichte des berühmten Zauberschülers von Hogwarts neu erzählen. Diese Neuauflage besetzt ikonische Rollen mit neuen, teils jungen Schauspieler n und etablierten Darstellern.

Während die Originalfilme Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in den Hauptrollen zeigten, wurden für die Serie drei britische Schauspielkinder im Alter von etwa elf Jahren ausgewählt, ähnlich wie ihre Vorgänger. Die Besetzungsliste umfasst bereits 39 namentlich bekannte Darsteller. Einige Rollen werden von Größen besetzt, die aus bekannten Produktionen stammen, andere von Nachwuchstalenten. Interessanterweise kehrt sogar ein Star aus der Originalreihe zurück, wie etwa David Bradley, der ursprünglich Hausmeister Argus Filch spielte, durch Paul Whitehouse ersetzt wird.

Die Serie nimmt sich auch der Lehrerfiguren an: John Lithgow übernimmt die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore, nachdem Richard Harris und Michael Gambon diese in den Filmen verkörpert hatten. Maggie Smiths Rolle als Professorin McGonagall wird nun von Janet McTeer gespielt. Die komplexe Figur des Severus Snape, einst von Alan Rickman dargestellt, wird von Paapa Essiedu interpretiert. Robbie Coltranes Halbriese Hagrid wird durch Nick Frost ersetzt.

Draco Malfoy, gespielt von Tom Felton, erhält mit Lox Pratt einen neuen Darsteller. Auch andere Weasley-Familienmitglieder sind neu besetzt: Tristan und Gabriel Harland als Fred und George, Gracie Cochrane als Ginny. Johnny Flynn übernimmt die Rolle von Lucius Malfoy, die zuvor Jason Isaacs innehatte. Julie Walters' Molly Weasley wird von Imelda Staunton gespielt.

Harrys verhasster Cousin Dudley, ursprünglich Harry Melling, wird nun von Amos Kitson dargestellt, während Bel Powley Tante Petunia und Daniel Rigby Onkel Vernon übernehmen. Der tollpatschige Neville Longbottom, einst Matthew Lewis, wird von Rory Wilmot gespielt. Ian Harts Quirinus Quirrell erkrankt an Luke Thallon. Diese Besetzungsentscheidungen spiegeln einen bewussten Bruch und eine Hommage an das Original wider, während gleichzeitig neue Talente ins Rampenlicht gerückt werden.

Die Serie verspricht, sowohl vertraute Elemente als auch frische Interpretationen zu bieten, und wird voraussichtlich ein breites Publikum ansprechen, das sowohl aus Fans der Bücher als auch der Filme besteht. Die Produktion, die von HBO entwickelt wird, steht unter großer Erwartung, da sie eine der traditionsreichsten Filmreihen der Kinogeschichte neu aufleben lässt





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Harry Potter Serie Besetzung Hogwarts Neuauflage Schauspieler 2026

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