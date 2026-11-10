Harry-Potter-Serie: Daniel Radcliffe äußert sich zur Neuinterpretation

Daniel Radcliffe äußert sich zur neuen Harry-Potter-Serie: Er ist unsicher, ob er sie sehen wird, und verrät, dass er kaum fernsieht.

Daniel Radcliffe, der als Kind mit den Harry-Potter-Filmen zum Weltstar wurde, hat sich zur neuen Harry-Potter-Serie geäußert. In die Fußstapfen des Schauspielers tritt schon bald ein neuer Darsteller, der die titelgebende Figur spielen wird. Diesmal geschieht dies allerdings in einer Serie und nicht im Kino.

Die Filmreihe machte Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint zu den Hauptdarstellern eines gigantischen Imperiums. Nun steht die neue Generation der Harry-Potter-Besetzung bereit, die am 1. Weihnachtsfeiertag erstmals in ihren Rollen zu sehen sein wird.

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Harry-Potter-Serie mit acht Folgen und sieben Werken

Die neue Harry-Potter-Serie umfasst insgesamt acht Folgen. Innerhalb von zehn Jahren sollen alle sieben Werke der Reihe inszeniert werden.

Die zweite Staffel trägt den Titel Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Damit richtet sie sich folglich an das zweite Buch der Reihe, während die Produktion der übrigen Bände in den kommenden Jahren folgen soll.

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Daniel Radcliffe zweifelt an eigenem Serienkonsum

Daniel Radcliffe macht deutlich, dass er nicht sicher ist, ob die neue Produktion auf seiner Watchlist landen wird. Der heute 37-Jährige lässt damit eine klare Zurückhaltung gegenüber dem Format erkennen.

Als Begründung nennt Radcliffe, dass er bisher keine anderen Fernsehklassiker gesehen habe. Außerdem schaue er überhaupt kein Fernsehen. Er habe zwar viele Harry-Potter-Filme gesehen, da er selbst daran mitgewirkt habe.

Breaking Bad und Mad Men auf der Liste der New York Times

Daniel Radcliffe nennt die Serien Breaking Bad und Mad Men als Beispiele für Produktionen, die er bis heute nicht gesehen hat. Beide zählen weltweit zu den großen Hits.

Die New York Times setzte beide Serien ganz nach vorn auf ihre Liste der besten Fernsehserien des 21. Jahrhunderts. Breaking Bad belegte dabei den ersten Platz, Mad Men erreichte die dritte Position. An der Umfrage beteiligten sich über 500 Menschen aus der Branche.

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Radcliffe gibt Dominic keine Ratschläge

Daniel Radcliffe erklärt, dass er dem Schauspieler Dominic keine Ratschläge für die Rolle geben werde. Seiner Einschätzung nach hat Dominic alles im Griff und braucht keine Hinweise von ihm.

Radcliffe begründet seine Zurückhaltung damit, dass Ratschläge in Interviews schnell verdreht würden. Er wolle den jungen Darsteller nicht mit Interviews quälen. Gleichzeitig sagt er voraus, dass Dominic großartig sein werde, und hofft, ihn eines Tages persönlich kennenzulernen.