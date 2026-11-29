Zeigt die neue 'Harry Potter'-Serie Dracos Kindheit? Ein rätselhafter Castingaufruf heizt die Spekulationen um Staffel zwei an.

-Serie in der zweiten Staffel mehr über Draco Malfoys Kindheit erfahren? Ein aktueller Casting-Aufruf lässt zumindest Raum für Spekulationen. Wie das Portalberichtet, wird für die zweite Staffel einer nicht näher benannten "gigantischen TV-Produktion" in Wales ein blonder Junge im Alter von acht bis zehn Jahren gesucht.

Er soll eine jüngere Version einer Hauptfigur verkörpern. Da Draco zu den bekanntesten blonden Charakteren der Zaubererwelt zählt, könnte der junge Darsteller den späteren Hogwarts-Schüler in seiner Kindheit spielen. Die Serie würde damit erstmals Einblicke in Dracos Leben vor seiner Schulzeit geben. Bislang ist allerdings weder bestätigt, dass sich der Casting-Aufruf tatsächlich auf "" bezieht, noch dass Draco die gesuchte Figur ist.

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In der Neuverfilmung wird Lox Pratt den Malfoy-Sprössling spielen, währendAuch ein weiterer Hinweis auf die Besetzung legt nahe, dass die Macher die Geschichte der Familie Malfoy möglicherweise erweitern. als Dracos Vater Lucius Malfoy bereits Szenen für die erste Staffel abgedreht haben. In der Buchvorlage tritt die Figur jedoch erst im zweiten Band auf. Sollte der Casting-Aufruf tatsächlich zur HBO-Produktion gehören, könnten in der zweiten Staffel Rückblenden eingebaut werden.