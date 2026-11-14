Harry Potter und der Orden des Phönix: Ausstrahlungstermine auf RTL, VOX und HBO Max

RTL, VOX und HBO Max zeigen neu Fassungen von "Harry Potter und der Orden des Phönix". Entdecken Sie die genauen Sendezeiten im November 2026 und den Starttermin der Serie.

Das magnetische Duell zwischen Albus Dumbledore und Lord Voldemort in " Harry Potter und der Orden des Phönix" kehrt auf die Bildschirme zurück. Dieser Filmabschnitt gilt als einer der spektakulärsten Momente der Fantasy-Saga, ist aber auch unter puristischen Buchlesern umstritten, da das Drehbuch die Vorlage radikal kürzte.

TV-Termine im November 2026

RTL zeigt den Film am Samstag, den 14. November 2026 in der ungekürzten FSK-12-Fassung. Wer den Abend verpasst, kann am Sonntagmorgen um 9.55 Uhr zur Wiederholung einschalten, muss sich dann aber mit der gekürzten Fassung ab 6 Jahren zufriedengeben.

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Der Sender VOX holt den Fantasy-Blockbuster an einem anderen Wochentag ins Programm. Am Donnerstag, dem 19. November, läuft "Orden des Phönix" dort um 22.25 Uhr. Fans haben somit gleich drei Möglichkeiten, in die Welt von Hogwarts einzutauchen.

Kinokassen-Erfolge und gekürzte Szenen

Trotz der notwendigen Kürzungen entwickelte sich "Harry Potter und der Orden des Phönix" zu einem wahren Box-Office-Monster. Inklusive Wiederaufführungen hat das magische Abenteuer bis heute weltweit rund 939 Millionen US-Dollar eingespielt. Die Vorlage musste für den nur 138 Minuten langen Blockbuster drastisch gestrafft werden.

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Aus den rund 1000 Seiten des Romans fielen emotionale Höhepunkte wie das Wiedersehen von Neville Longbottom mit seinen traumatisierten Eltern im St.-Mungo-Hospital für Magische Krankheiten weg. Auch die Berufung von Ron Weasley zum Quidditch-Hüter wurde für die Verfilmung gestrichen.

Dolores Umbridges Schreckensherrschaft

Die Handlung ist geprägt von der Schreckensherrschaft von Dolores Umbridge, die vom Zaubereiministerium eingesetzt wurde. Das Ministerium weigerte sich, Lord Voldemorts Rückkehr anzuerkennen, und erklärte Harry Potter zum Lügner. In der Schule versucht Umbridge, das aufziehende Unheil im Geheimen zu bekämpfen.

Harry und seine Freunde gründen daraufhin "Dumbledores Armee", einen Club zur Ausbildung im Kampf. Dabei riskieren sie ständig, entdeckt zu werden. Eine besondere Gefahr geht von Harry aus, dessen mentale Verbindung zu Voldemort ihn anfällig für Fallen macht.

Neue HBO Max Serie im Dezember 2026

Fans, die sich über die vielen gestrichenen Szenen ärgern, können sich auf die neue HBO-Max-Serie freuen. Jede Staffel wird ein Buch abdecken und hat somit deutlich mehr Zeit, der Vorlage gerecht zu werden. Der Start ist für den 25. Dezember 2026 mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" geplant.