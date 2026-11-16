Harry Potter und der Stein der Weisen: 25 Jahre nach Kinostart

Vor 25 Jahren kam der erste Harry-Potter-Film in die Kinos. Ein Rückblick auf die Besetzung, den Erfolg und die bis heute anhaltende Magie der Warner-Bros-Produktion.

Am 16. November 2001 fand die Premiere des ersten Films der weltweit erfolgreichen Franchise statt. In Großbritannien und den USA startete der Streifen an diesem Tag regulär in die Kinos. In Deutschland folgte der Kinostart sechs Tage später am 22. November 2001. Der Film basierte auf dem Roman von J. K. Rowling und etablierte sich rasch als kulturelles Phänomen, das Generationen von Zuschauern begeisterte.

Boxoffice-Erfolg und musikalische Ikone

Der Film wurde zum damals zweiterfolgreichsten Kinostreifen aller Zeiten. Das Einspielergebnis belief sich auf unermessliche 974 Millionen US-Dollar. Dieser Wert war für das Jahr 2001 besonders beeindruckend. Die musikalische Untermalung trug maßgeblich zur Atmosphaere bei. John Williams komponierte das berühmte Thema Hedwig's Theme. Diese Melodie gilt als die bekannteste Komposition der gesamten Filmreihe.

Also read Harry Potter und der Orden des Phönix: Ausstrahlungstermine auf RTL, VOX und HBO Max

Casting-Prozess und Daniel Radcliffe

Regisseur Chris Columbus war für die visuelle Umsetzung verantwortlich. Er hatte zuvor erfolgreiche Familienfilme wie Kevin - Allein zu Haus und Mrs. Doubtfire inszeniert. Diese Erfahrung im Umgang mit jungen Darstellern kam dem Projekt zugute. Das Casting für die Hauptrolle erwies sich als extrem schwierig. Tausende Vorsprachen wurden gesichtet, bevor ein passender Schauspieler gefunden wurde. Rupert Grint und Emma Watson galten als schnelle Funde.

Die Entscheidung für Daniel Radcliffe traf Columbus zufällig. Er sah den jungen Schauspieler in einer Folge von David Copperfield auf BBC One. Radcliffes Eltern waren zunächst skeptisch. Sie wollten ihren elfjährigen Sohn vor dem harten Showbusiness schützen. Letztlich überzeugte das Filmteam die Familie. Radcliffes Mutter arbeitete im Showbusiness, was Bedenken schürte. Columbus gelang es, das junge Talent sicher zu führen.

Advertisement

Regiestil und Nebencharaktere

Die Zusammenarbeit im Team wurde von den Darstellern hoch gelobt. Luke Youngblood, der Lee Jordan verkörperte, erwähnte dies. Er glaubte, dass die Erfahrung von Columbus mit vier eigenen Kindern half. Die Stimmung auf dem Set galt als positiv und konzentriert. Luke Youngblood war zum Zeitpunkt der Aufzeichnungen 40 Jahre alt.

Neville Longbottom wurde von Matthew Lewis gespielt. Er betonte, dass Columbus die Nerven nie verlor. Der Regisseur hat nie die Stimme erhoben oder Probleme auf die Kinder abgeschoben. Lewis verglich die Aufgabe mit dem Hüten einer ganzen Herde Katzen. Matthew Lewis war bei den Dreharbeiten 37 Jahre alt. Die Atmosphäre wirkte stabilisierend auf die jungen Darsteller.

Kultureller Einfluss und Quidditch

Der Film schuf ikonische Bilder, die bis heute im Gedächtnis verankert sind. Zu diesen Momenten gehört das erste gezeigte Quidditch-Spiel. Das erfundene Spiel wurde zu einem echten Sport in der Welt. Es gibt mittlerweile internationale Meisterschaften für diesen Sport. Der Name wurde später in Quadball geändert. Dies geschah unter anderem zur Abgrenzung von anderen Begriffen.

Draco Malfoy, gespielt von Tom Felton, ist ein zentraler Antagonist. Felton selbst hat über diese Rolle geschrieben. Malfoy ist Harry Potters Widersacher auf Augenhöhe. Die Figur wird als Schurke inszeniert, trotz des kindlichen Alters der Darsteller. Fan-Fiction über diese Figur ist besonders verbreitet. Fans entwickeln hier weitere Szenarien außerhalb der Bücher.

Advertisement

Die Farbkombination von Weinrot und Goldgelb ist Symbol von Gryffindor. Schulmäntel und Schals waren lange Zeit im Stadtbild sichtbar. Fans pilgern zur King's Cross Station in London. Dort befindet sich Gleis 9 ¾. Ein halber Gepäckwagen ragt aus der Mauer. Dies zieht jedes Jahr viele Besucher an. Die Magie des Films von Warner Bros. hält seit 25 Jahren an.