Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Dezember 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Dezember 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.sattgesehen hat, kann sich im Dezember abseits der mit Spannung erwarteten Harry-Potter-Neuverfilmung auf einige weitere interessante Neuheiten und noch unentdeckte Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. freuen.

Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im Dezember stürzen müsst, haben wir euch aus den etlichen Serienstarts die ob magische Fantasy, dystopische Sci-Fi, spannende Thriller oder ganz viel Romantik: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein. An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

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Nachdem Amazons Herr der Ringe Fantasy-Fans im November zurück nach Mittelerde transportiert hat, geht es pünktlich zu Weihnachten an die Zauberschule Hogwarts. Ob HBOsden gewaltigen Erwartungen der Fans der Bücher und Filme standhalten kann, wird sich zeigen müssen. Doch feststeht, dass über keine Serie in den kommenden Wochen und Monaten so viel diskutiert werden wird wie überStreamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im StreamWer heute Top-Unterhaltung sucht, verliert schnell den Überblick.

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