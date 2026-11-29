Ein Harry Potter thematisierter Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel zog bis zu 10.000 Menschen an, obwohl die Kapazitätsgrenze bei rund 500 Besuchern liegt. Die Polizei musste eingreifen und warnte an den Bahnhöfen vor der Anreise. Der Markt, der von HBO Max beworben wird, besteht aus wenigen Buden und dient als Werbemaßnahme für die neue Potter-Serie, wobei viele Fans aufgrund der großen Menschenmassen und der kurzen Besuchszeit enttäuscht zurückkehren mussten.

. Nach Angaben der Polizei versuchten am Samstag bis zu 10.000 Menschen, auf das Gelände zu kommen. Viele waren dafür aus anderen Teilen Deutschlands oder sogar aus dem Ausland angereist und warteten bei Minustemperaturen stundenlang.

Die meisten mussten allerdings wieder umkehren: Auf das Gelände passen nur rund 500 Menschen gleichzeitig. Die Polizei war mit etwa 50 Beamten im Einsatz. Schon an den Bahnhöfen gab es Durchsagen, damit die Menschen gar nicht erst zur Praterinsel kommen. HBO Max wirbt mit Markt für neue Potter-Serie Der Markt selbst ist überschaubar: zehn Buden, einige Fotospots und ein kleiner Innenbereich.

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"Im Endeffekt ist es ein sehr kleiner Weihnachtsmarkt, der zwar schön dekoriert ist, aber den man nach maximal zwanzig, dreißig Minuten gesehen hat", sagt Daniel Giemsa. Nach seinem Besuch rät er seiner Community davon ab, allein dafür von weit her anzureisen. Für ihn selbst war der Markt dennoch ein Pflichttermin: Als Harry-Potter-Influencer ist er auf YouTube und Instagram unter dem Namen dagilp_lbh bekannt. Seit acht Jahren macht er das hauptberuflich.