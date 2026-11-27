Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt bietet Einblicke in die neue HBO-Serie, Lego-Zauberstäbe und exklusive Speisen. Alle Infos zur Barzahlung, Verbot von Haustieren und Starttermin am 25. Dezember.

Der besondere Harry-Potter- Weihnachtsmarkt hat seine Pforten für Fans geöffnet und bietet einen exklusiven Vorgeschmack auf die im Januar erscheinende HBO-Serie. Die Veranstaltung wurde als attraktiver Ort gestaltet, der die Magie der bekannten Welt in das Festgeschehen integriert und damit die Vorfreude auf die kommende televisionale Ausgabe der Storyline steigert.

Neue Modelle und Exklusivitäten zur Potter-Serie

Die Organisatoren haben betont, dass stimmungsvolle Fotomotive und liebevoll gestaltete Kulissen die Hauptattraktionen darstellen, um die Besucher in den Bann der Geschichte zu ziehen. Als offizielle Partner des Events konnten renommierte Marken wie der Buchhändler Thalia, der Fantasy-Shop Elbenwald sowie Lego gewonnen werden, die zur Authentizität des Auftritts beitragen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen drei neue Modelle zur Potter-Serie, die für Januar angekündigt wurden und hier zum ersten Mal präsentiert werden.

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Besucher der Veranstaltung erhalten zudem die Gelegenheit, sich eigene Zauberstäbe aus Lego-Steinen zusammenzustellen und diese als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Dieses interaktive Element ergänzt die Präsentation der neuen Magierstäbe aus der Serie und bietet einen greifbaren Bezug zur fiktiven Welt. Ziel ist es, den Teilnehmern nicht nur ein visuelles Erlebnis zu bieten, sondern auch ein persönliches Souvenir, das die Erinnerung an den Besuch wachhält.

Kulinarik und kreative Workshops für Gäste

Die bewirteten Buden bieten eine Auswahl an weihnachtlichen und thematisch von der Welt von "Harry Potter und der Stein der Weisen" inspirierten Speisen und Getränken an. Die beauftragte Presseagentur bestätigte gegenüber BILD, dass die Buden im Laufe der Woche aufgebaut wurden und dabei vollständig neu gestaltet sind. Für kreative Gäste gibt es die "Geschenke-Werkstatt", in der Einkäufe weihnachtlich verpackt werden können, um die festliche Stimmung zu unterstreichen.

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Zusätzlich wird eine eigens für den Weihnachtsmarkt gestaltete Tasse als merchandise-Angebot bereitgestellt, die speziell auf die Veranstaltung zugeschnitten ist. Diese exklusiven Artikel sollen die Freude an der Serie und der Feierlichkeit des Events widerspiegeln. Die Kombination aus kulinarischen Genüssen und handwerklichen Angeboten schafft ein umfassendes Erlebnis, das über den reinen Konsum hinausgeht und die Gemeinschaft der Fans fördert.

Strikte Regeln für Besucher und Zahlungsverkehr

Um den Rahmen der Veranstaltung aufrechtzuerhalten, sind Hunde und andere Tiere auf dem Gelände grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen bilden ausschließlich offiziell anerkannte Assistenzhunde. Auch Eulen, die als treue Begleiter von Hexen und Zaubern in der Harry-Potter-Welt gelten, müssen aus Sicherheits- und Hygienegründen zu Hause bleiben, obwohl sie symbolisch zur Atmosphäre gehören würden.

Am technischen Fortschritt und der Sicherheit orientiert sich zudem das Zahlungskonzept der Stände. Einzahlung in Bar ist am Standort nicht möglich; stattdessen können Teilnehmer ausschließlich mit EC- oder Kreditkarte sowie kontaktlos per Smartphone bezahlen. Diese Regelung dient der Effizienz im Ablauf und der Modernisierung des Serviceangebots. Dominic McLaughlin spielt in der neuen HBO-Serie Harry Potter, deren Starttermin am 25. Dezember festgelegt wurde.

Ausblick auf die televisionale Premiere der Serie

Der Weihnachtsmarkt dient somit als strategischer Vorläufer für die Premiere der HBO-Serie am 25. Dezember. Durch die Integration von Lego-Produkten und Kooperationen mit etablierten Anbietern wie Thalia und Elbenwald wird die Reichweite der Marke erheblich erweitert. Die Präsentation der drei neuen Modelle bietet einen exklusiven Einblick in die kommende Produktion und stärkt die Erwartungshaltung der Fangemeinschaft.

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Die sorgfältige Gestaltung der Kulissen und die Auswahl der gastronomischen Angebote spiegeln den hohen Anspruch wider, den die Produktion an ihre visuelle und narrative Umsetzung legt. Indem sie reale und fiktive Elemente vermischt, schafft das Event eine Brücke zwischen der Weihnachtszeit und der Magie von Hogwarts. Fans können sich auf eine intensive Vorbereitung auf die Serienpremiere freuen, die durch die lebendige Präsenz der Charaktere und Themen auf dem Markt unterstützt wird.