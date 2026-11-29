500 durften rein, 10.000 wollten: Nach dem Besucheransturm auf den Harry-Potter-Weihnachtsmarkt in München am Samstag hat das Kreisverwaltungsreferat in Abstimmung mit der Polizei dem Veranstalter nun zusätzliche Auflagen erteilt.

Nach dem Besucheransturm auf den Harry-Potter-Weihnachtsmarkt in München am Samstag hat das Kreisverwaltungsreferat in Abstimmung mit der Polizei dem Veranstalter zusätzliche Auflagen erteilt. Zur Eröffnung strömten gestern bis zu 10.000 Menschen in Richtung Praterinsel.

Auf dem Weihnachtsmarkt selbst ist nach Veranstalterangaben nur Platz für rund 500 Besucher. Neue Zugangsregeln, mehr Security Besucher können den Weihnachtsmarkt ab sofort nur noch über die Ludwigsbrücke betreten. Der Zugang über den Kabelsteg ist von beiden Seiten gesperrt. Die Praterwehrbrücke dient ausschließlich als Ausgang.

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Außerdem muss der Veranstalter die Absperrungen mit zusätzlichen Sicherheitskräften besetzen. Auch die Polizeiinspektion 22 hat für Sonntag ihre Streifen verstärkt. Auch am Sonntag wird erneut mit vielen Besuchern gerechnet. Die Polizei empfiehlt deshalb, den Besuch auf einen anderen Tag zu verschieben.