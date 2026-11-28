Die Polizei blockierte Brücken in München, als zehntausende Fans den für 500 Personen ausgelegten Harry-Potter-Weihnachtsmarkt besuchen wollten. Der Markt dient der Werbung für die neue HBO-Serie und startet am 1. Weihnachtsfeiertag.

Die Polizei in München musste am Samstagabend drastische Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Zehntausende Besucher strömten zur Praterinsel, um den weltweit ersten offiziellen Harry-Potter- Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die Behörden stellten fest, dass der Zustrom die Kapazitäten bei Weitem überstieg und drohte die Kontrolle zu verlieren.

Massenanmeldung überfordert Sicherheitskräfte

Der Weihnachtsmarkt war eigentlich nur für 500 Gäste zugelassen. Tatsächlich standen an der Isar-Brücke jedoch mindestens 10.000 Menschen Schlange. Polizeisprecher Gordon Winkel bestätigte der BILD-Zeitung, dass der Andrang so extrem war, dass sogar Durchsagen an den Bahnhöfen ausgestrahlt wurden. Dort wurde die Öffentlichkeit explizit aufgefordert, nicht zur Praterinsel zu kommen, um weitere Überlastungen zu vermeiden.

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Die Lage eskalierte auch an den Rolltreppen der U-Bahn-Station Lehel. Dort warteten tausende weitere Menschen darauf, nach oben zu gelangen und Zugang zum Veranstaltungsgelände zu erhalten. Die Polizei rückte mit Blaulicht an, um die Massen effektiv zu stoppen und einen Notausgang zu sichern. Zwei Einsatzzüge mit etwa 50 Beamten wurden zur Sperrung der Brücke beordert. Ein Mann vor Ort kommentierte die Situation, indem er das Spektakel sehen wollte, obwohl er durch laute Durchsagen aufgefordert wurde, die Brücke sofort zu verlassen.

Marketing-Event für neue HBO-Serie

Hinter dem massiven Besucherandrang verbirgt sich ein gezieltes Marketingkonzept von HBO. Der Markt sollte neun Tage lang als Werbung für die neue Harry-Potter-Serie dienen, die ab dem 1. Weihnachtsfeiertag bei einem Streamingdienst läuft. Dieser Anbieter hat seine Deutschland-Zentrale in München. Anna Batorowski, die Marketing-Leiterin von HBO, erklärte gegenüber der BILD-Zeitung, dass die internationale Reichweite des Franchises deutlich geworden sei. Sogar russische Reisebüros hatten im Vorfeld Reisen speziell zu diesem Weihnachtsmarkt organisiert, um den Hype zu nutzen.

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Die Organisation des Events scheint jedoch mit den Erwartungen der Fans nicht Schritt gehalten zu haben. Obwohl die Serie mit magischen Elementen wirbt, bot der Markt eher konventionelle Waren an. Wer nach dem aus den Filmen bekannten Butterbier suchte, musste enttäuscht werden. Stattdessen wurde teurer Glühwein angeboten, der sechs Euro pro Tasse kostete. Kritiker bemängelten, dass es sich um viel Public Relations und wenig echten Zauber handelte.

Enttäuschende Inszenierung trotz Freier Eintritt

Trotz der hohen Erwartungen war das Angebot auf der Praterinsel dürftig. Ein halbes Dutzend Stände bildete das Kernangebot des Marktes. Einige Hogwarts-Fahnen schmückten den Hof, doch der Umfang der Veranstaltung blieb begrenzt. Angekündigte "Kartoffelzauberstäbe" entpuppten sich bei genauerem Hinsehen als einfache Kartoffelspiralen. Diese Diskrepanz zwischen Versprechen und Realität führte bei vielen Besuchern zu Unmut.

Weitere Dekorationen umfassten eine Selfiebox, die wie ein Abteil des Zuges in die Zauberschule Hogwarts aussehen sollte, sowie einige Bilder aus der neuen Serie. Der angekündigte Höhepunkt des Abends bestand aus 150 an Drähten aufgehängten Plastikkerzen. Diese begannen auf Knopfdruck zu leuchten, wobei nicht alle funktionierten. Eine Besucherin, die es dennoch auf das Gelände geschafft hatte, bewertete das Ereignis als "ganz nett", fügte aber hinzu, dass sie nicht extra aus Regensburg dafür gekommen wäre.

Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt in München ist bis zum 6. Dezember geöffnet. Der Eintritt ist frei, doch die massiven Menschenansammlungen haben gezeigt, dass die Logistik hinter einem Event dieser Größenordnung noch optimierungsbedürftig ist. Die Erfahrung vieler Gäste bestand am Ende vor allem aus schmerzenden Füßen nach stundenlangem Warten in der Kälte, anstatt die versprochene magische Atmosphäre zu erleben.