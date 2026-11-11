Harry Potter Weihnachtsmarkt München und weitere Mottos in Bayern

München erhält im Dezember einen Harry Potter Weihnachtsmarkt. Weitere bayrische Märkte bieten Western, Grimm-Märchen und Mittelalter für Besucher.

Die bayerische Hauptstadt München bereitet sich auf eine besondere Attraktion vor: Der Streaminganbieter HBO Max richtet vom 28. November bis zum 6. Dezember einen thematischen Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel unweit der Maximiliansbrücke aus. Rund zehn Buden sollen dabei errichtet werden, um die Fans der neuen Serie " Harry Potter und der Stein der Weisen" zu begeistern, die ab dem 25. Dezember auf der Plattform verfügbar sein wird.

Magie und Werbung auf der Praterinsel

Dieses Projekt dient primär als groß angelegte Marketingkampagne von HBO Max. Die Besucher erhalten bereits vor dem offiziellen Start der Serie einen immersiven Einblick in die Welt der Zauberer. Neben fotogenen Motiven zur Verfilmung bietet der Markt auch Speisen an, die kulinarisch von der Harry-Potter-Welt inspiriert sind. Dies ermöglicht den Gästen, die Atmosphäre der fiktiven Schule Hogwarts schon während der Adventszeit physisch zu erleben.

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Westernstadt Eging am See im Lichtermeer

Neben der Hauptstadt lockt auch Eging am See in Niederbayern mit einem einzigartigen Konzept. Dort verwandelt sich die lokale Westernstadt zwischen dem 13. November und dem 20. Dezember in ein amerikanisches Weihnachtsszenario. Zwischen Saloon, Barbershop und dem Büro des Sheriffs finden Country-Christmas-Shows statt, begleitet von einem singenden Weihnachtsmann.

Besondere Highlights sind die Riesenplüschtiere Frosty, Rudolph und Little Santa sowie eine Feuershow und ein Erzählkonzert basierend auf Dickens' Weihnachtsgeschichte. Die Eintrittspreise variieren je nach Datum und Uhrzeit. Erwachsene zahlen zwischen 9,50 und 17,00 Euro, Kinder zwischen vier und 14 Jahren zwischen 3,50 und 6,00 Euro. Kinder bis drei Jahre dürfen kostenfrei eintreten.

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Grimm'sche Märchenwelt und historisches Flair

Inspiriert von den Gebrüdern Grimm entführt ein weiterer Markt in eine zauberhafte Welt mit Themenbereichen wie Frau Holle, der magischen Bohnenranke und einem Alpakagarten. Auf sechs Bühnen finden Aufführungen statt, wobei Nikolaus und Krippe feste Bestandteile bleiben. Die Tickets kosten ab 9,90 Euro an Wochenenden im November und steigen bis Ende Dezember auf 13,90 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Auf Schloss Guteneck in der Oberpfalz feiert der traditionelle Markt sein 20-jähriges Jubiläum mit einem historischen Schwerpunkt. Statt eines klassischen Mittelaltersettings steht hier das historische Ambiente im Vordergrund. Wer mittelalterliche Kleidung trägt, zahlt keinen Eintritt. Der Markt ist donnerstags bis samstags ab dem 19. November geöffnet und kostet zwischen neun und zehn Euro.

Pink Christmas und schwimmender Markt in Vilshofen

Am Stephansplatz in München etabliert sich Pink Christmas als beliebter Treffpunkt. Dieser kostenlose Markt läuft vom 20. November bis zum 20. Dezember 2026 und bietet jeden Abend Schlagershows mit Travestiekünstlern. Bekannte Gäste wie Patrick Lindner und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause waren bereits Teil des Programms.

Weiterhin punktet Vilshofen in Niederbayen mit einem schwimmenden Christkindlmarkt entlang der Donaupromenade und auf dem Schiff Stadt Linz. Eine neun Meter hohe Glühweinpyramide verbindet das Schiff mit der Promenade. Täglich sorgt Live-Musik auf einer schwimmenden Bühne für Unterhaltung, wobei der Eintritt ebenfalls frei ist. Im Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Schliersee findet zudem ein Markt inmitten eines historischen altbayerischen Bauernhofdorfes statt.