Dies ist kein gewöhnlicher Weihnachtsmarkt - auf der Münchner Praterinsel dreht sich vielmehr alles um Harry Potter. Und die Fans kommen in Scharen. Es sind so viele, dass die Polizei Brücken sperren muss und sich lange Staus bilden.

Dies ist kein gewöhnlicher Weihnachtsmarkt - auf der Münchner Praterinsel dreht sich vielmehr alles um Harry Potter. Und die Fans kommen in Scharen. Es sind so viele, dass die Polizei Brücken sperren muss und sich lange Staus bilden.

Die Eröffnung eines Harry-Potter-Weihnachtsmarkts in München hat der Polizei jede Menge Arbeit bereitet - denn der Ansturm war so groß, dass die Einsatzkräfte am Samstagabend einschreiten mussten: In der Spitze befanden sich nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen auf dem Markt auf der Praterinsel oder warteten im näheren Umfeld darauf, aufs Gelände gelassen zu werden. Schon zu Beginn des Marktes am Abend habe der Veranstalter der Polizei mitgeteilt, dass immer mehr Menschen Richtung Eingang drängten, hieß es.

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Die Einsatzkräfte hätten deshalb unter anderem Brücken gesperrt. Wegen des vielen Verkehrs sei es zu teils langen Rückstaus gekommen. Durchsagen auf dem Gelände und an den U-Bahnhöfen im Umfeld des Marktes wiesen die Menschen darauf hin, dass niemand mehr auf die Praterinsel kommt. Die Polizei bat außerdem auf ihren Social-Media-Kanälen die Menschen darum, den Bereich zu meiden und am Samstag keinen Besuch des Marktes mehr zu planen.