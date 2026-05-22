Harry Styles offenbart intime Details aus seinem Liebesleben und seine Liebe zu Radiohead-Sänger Thom Yorke

Superstar Harry Styles hat bei den "Ivor Novello Awards" intime Details aus seinem Liebesleben verraten und seine Liebe zu Radiohead-Sänger Thom Yorke bekannt gegeben. Außerdem hat er seine Tour "Together Together" in Europa auf die Bühne gebracht.

Na, DAS ist mal ein Musikgeständnis. Superstar Harry Styles (32) wollte bei den " Ivor Novello Awards " am Donnerstagabend eigentlich nur Radiohead -Sänger Thom Yorke ehren. Doch in seiner Laudatio verriet der Ex-One-Direction-Star plötzlich intime Details aus seinem Liebesleben: Seine Jungfräulichkeit verlor er zu Radiohead s Song "Talk Show Host".plaudierte außerdem aus, dass die Sache praktisch schon vorbei gewesen sei, bevor der Song überhaupt richtig losging.

Und das, obwohl das Intro ziemlich kurz ist – bis zum ersten Gesang vergehen bei dem Lied gerade einmal zehn Sekunden! Thom Yorke (57), Gewinner des Academy Fellowship Award, und Harry Styles backstage bei den 71. Ivor Novello Awards 2026 in Londonin seinem Song: "Ich will. Ich will jemand anderes sein, sonst explodiere ich.

Treibend an der Oberfläche, für die Vögel. Die Vögel. Die Vögel.

". Und weiter: "Du willst mich? Dann verdammt noch mal, komm und such mich. Ich werde warten.

Mit einer Waffe und einem Paket Sandwiches und nichts. Nichts. Nichts. Nichts.

". Romantisch, nicht wahr? Radiohead sind für den Sänger offenbar bis heute etwas Besonderes. Auf der Bühne schwärmte Harry Styles von Thom Yorke als seinem "Helden".

Außerdem verriet er, dass ihn einHarry Styles bei seinem Tourauftakt am 16. Mai in AmsterdamDas Ergebnis können Fans seit vergangener Woche live erleben: Harry ist aktuell mit seiner "Together Together Tour" in Europa unterwegs. Freundin Zoë Kravitz (37) begleitet ihn dabei offenbar – bei derHarry Styles und Zoë Kravitz im März 2026 gemeinsam in New YorkAus ihrer Liebe machten die beiden Mega-Stars nie so richtig ein Geheimnis: Immer wieder wurden sie händchenhaltend gesichtet. Ende April dannUnd laut Berichten vo





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Styles Ivor Novello Awards Radiohead Thom Yorke Love Tour Europe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harry Styles: Sein Management reagiert auf harte Fan-KritikBeim Tour-Auftakt in Amsterdam klagten Fans über verdeckte Sicht. Das Tour-Management kündigt Anpassungen an.

Read more »

Sex in den Wechseljahren – so kommt die Lust zurück!Wir haben ganz konkrete Tipps für euer Liebesleben!

Read more »

Harry Styles will Bühnenkonzept nach Kritik überarbeitenMit seiner »Together Together«-Tour ist Harry Styles auf Weltreise. Doch Fans bemängeln, dass die Sicht versperrt sei. Nun will der Popstar das Bühnenkonzept nachbessern.

Read more »

Harry Styles concert criticized in Amsterdam due to sightline issuesFans were initially excited for Harry Styles' return concert in Amsterdam, but were disappointed by sightline issues on the XXL-sized stage.

Read more »