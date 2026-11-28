Harry Styles unterbricht sein Konzert in Melbourne gleich zweimal. Der Grund sind medizinische Notfälle im Publikum.

unterbrach sein Konzert in Melbourne gleich zweimal, um Fans zu helfen, denen es gesundheitlich nicht gut ging. Wieberichtete, eröffnete der Sänger am Freitag, dem 27.

November, im Marvel Stadium den australischen Abschnitt seiner "Together Together"-Tour. Während der Show bemerkte der 32-Jährige mehrere Konzertbesucher, die offenbar unter der Hitze und Dehydrierung litten und medizinische Hilfe benötigten. Beide Male stoppte er seine Performance mitten im Song und bat darum, die Betroffenen medizinisch zu versorgen. Besonders emotional wurde es während "Treat People With Kindness":ging an den Bühnenrand und erkundigte sich persönlich nach einer erkrankten Frau.

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Als Sanitäter sie aus der Menge begleiteten, hielt er ihre Hand. Auf TikTok verbreiten sich inzwischen Videos des Moments. Darauf ist zu sehen, wie sich der ehemalige One-Direction-Star an den Bühnenrand hockt, um der Frau möglichst nah zu sein.war das Dach des Marvel Stadiums wegen des schlechten Wetters geschlossen. Dadurch stiegen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in der Halle, was die Situation für die Konzertbesucher zusätzlich erschwerte.