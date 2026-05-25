Harry Styles und Zoë Kravitz könnten ihre Liebe laut Insidern mit einer Doppel-Hochzeit besiegeln

Die Rockstar-Tochter und der britische Superstar planen eine Hochzeit, die möglicherweise zwei Hochzeiten umfassen wird, wenn Zoë Kravitz ihre Familie in New York treffen will.

Sie lebten ihre Liebe bislang betont leise – fern von roten Teppichen, zwischen Berlin, Rom und London. Jetzt soll aus den vertrauten Momenten zu zweit der nächste große Schritt werden: Rockstar-Tochter Zoë Kravitz (37) und Pop-Ikone Harry Styles (32) könnten ihre Liebe laut Insidern mit einer Doppel-Hochzeit besiegeln!

Harry soll seiner zukünftigen Mrs. Styles schon rund um den Jahreswechsel einen Antrag auf den Bahamas gemacht haben. Zur Eröffnung seiner "Together Together Tour" in Amsterdam wurde sie gerade erst mit ihrem funkelnden Verlobungsring gesichtet.erfahren haben will, denkt das Paar jetzt über "eine kleine Hochzeit" nur im Kreis von Familie und engen Freunden "im Vereinigten Königreich rund um die Weihnachtszeit" nach.

Die "Big Little Lies"-Schauspielerin aus Los Angeles (Kalifornien) und der britische Superstar haben in ihrer Beziehung viel Zeit inSuperstar Harry Styles war schon mit Taylor Swift (36) und Olivia Wilde (42) liiert. Jetzt will er Schauspielerin Zoë Kravitz heirate





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