Herzog Harry erzählt von der erfolgreichen Eingewöhnung seiner Kinder in Großbritannien. Der britische Schulbesuch und der Umgang mit der Sprache stärken das Selbstvertrauen von Archie und Lilibet nach dem Umzug.

Prinz Harry hat bei einem Fernsehauftritt in Großbritannien detaillierte Einblicke in das aktuelle Leben seiner Familie gegeben. Bei der Morgensendung " This Morning" erzählte der 42-Jährige, dass sich Archie und Lilibet nach dem Umzug aus Kalifornien sehr gut in ihrer neuen Heimat eingelebt haben. Besonders der Besuch einer britischen Schule habe das Selbstbewusstsein der beiden Kinder deutlich gestärkt.

Schulbesuch stärkt Selbstvertrauen der Kinder

Der Herzog von Sussex berichtete den Moderatoren Alison Hammond und Dermot O'Leary, dass sich seit der Rückkehr der Familie Ende August 2026 einiges verändert hat. Harry hob hervor, dass die schulische Eingliederung einen positiven Effekt auf die Kinder habe. Das Selbstbewusstsein von Archie und seiner fünf Jahre alten Schwester Lilibet sei durch den Schulbesuch in England enorm gestiegen. Harry bezeichnete diese Entwicklung als sehr schön zu beobachten.

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Die Umstellung auf den neuen Alltag war nicht immer einfach, da die britische Schuluniform zunächst eine Anpassung erforderlich machte. Die Familie hatte sich bewusst für die Rückkehr nach Großbritannien entschieden, obwohl dies für die Kinder einen großen kulturellen Wechsel bedeutete. Harry betonte, dass die Kinder das Land zwar nie richtig kennengelernt hätten, sie es aber nun lieben, wieder dort zu sein.

Sprachliche Anpassung und amerikanischer Akzent

Auch sprachlich macht sich die neue Heimat bemerkbar. Die Moderatoren fragten Harry, ob die Kinder inzwischen einen britischen Akzent angenommen hätten. Er antwortete scherzhaft, dass er daran arbeite, den amerikanischen Akzent auszutreiben, und ihre Freunde in der Schule dies ebenfalls tun. Dies zeigt, wie stark die Kinder in ihr neues Umfeld integriert sind.

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Harry zeigte sich besonders stolz auf die sprachlichen Fähigkeiten seiner Tochter Lilibet. Sie könne ihre Mutter Meghan inzwischen ziemlich gut imitieren. Der zweifache Vater lachte, als er erzählte, dass Lili eine gute Imitation von Mummy mache. Diese Detailinformationen verdeutlichen die positive Atmosphäre in der Familie und ihre erfolgreiche Anpassung an das Leben in England.

Öffentliche Auftritte nach langer Pause

Erst am Mittwoch war die Familie bei einem gemeinsamen Ausflug im Londoner Winter-Wunderland im Hyde Park gesichtet worden. Es handelte sich um den ersten öffentlichen Familienausflug seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien. Während Harry mit Archie Autoscooter fuhr, verbrachte Meghan Zeit mit Lilibet. Solche gemeinsamen Momente sind für die Öffentlichkeit rare Sightings, die die Bindung der Familie unterstreichen.

Harry und Meghan hatten sich Anfang 2020 von ihren royalen Aufgaben zurückgezogen und waren wenig später nach Kalifornien gezogen. Dort verbrachten sie rund sechs Jahre, bevor sie Ende August 2026 nach Großbritannien zurückkehrten. Archie wurde zwar in England geboren, verbrachte aber den Großteil seiner Kindheit in den USA. Lilibet kam 2021 in Kalifornien zur Welt. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Rückkehr ein Erfolg für alle Beteiligten zu sein scheint.