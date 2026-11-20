Berichten zufolge war ein abgelaufenes US-Visum der entscheidende Faktor für die Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien, nicht nur die Familie.

Die überraschende Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Großbritannien wird nun mit administrativen Hürden in den Vereinigten Staaten in Verbindung gebracht, statt nur mit familiären Gründen. Ein Medienbericht enthüllt, dass Probleme mit seinem US-Visum den plötzlichen Umzug der Familie maßgeblich vorangetrieben haben könnten. Dies deutet darauf hin, dass die Entscheidung der Sussexes nicht ausschließlich emotional oder logistisch motiviert war, sondern auch rechtliche Zwänge beinhaltete.

Visum-Ablauf als Auslöser für den Umzug

Ursprünglich wirkte die Kehrtwende der Familie wie eine persönliche Entscheidung für den Neuanfang, doch Insider behaupten nun, das Visum von Harry sei abgelaufen und nicht sofort verlängert worden. Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums bestätigte, dass Visa dieser Art regelmäßig erneuert werden müssen, was die plötzliche Rückkehr erklären würde. Die Kinder, Archie und Lilibet, sollten fortan britische Schulen besuchen, was die familiäre Komponente weiterhin betont.

Also read Prinz Harry + Herzogin Meghan: In London mit Archie und Lilibet gesichtet

Bisherige öffentliche Begründungen der Familie

Bislang positionierten sich Harry und Meghan öffentlich stark auf die Sicherheit und die Erziehung ihrer Kinder. Harry betonte im August, dass das Selbstvertrauen seiner beiden Söhne durch den Besuch einer britischen Schule sprunghaft gestiegen sei. Er verwies damals darauf, dass er sich keine Welt vorstellen könne, in der er seine Frau und Kinder zurück nach Großbritannien bringen würde, was nun im Kontrast zu den aktuellen Berichten steht.

Detailinformationen zum Aufenthaltsstatus in den USA

Laut Page Six könnte Harry ein Diplomatenvisum besessen haben, wofür es jedoch bisher keine offizielle Bestätigung gibt. Sein aktueller Aufenthaltsstatus in den Vereinigten Staaten gilt nun als geklärt, sodass er wieder ohne Bedenken in die USA einreisen kann. Die sechs Jahre, die die Sussexes in Kalifornien verbracht haben, endeten mit einem abrupten Bruch zu ihrem früheren Leben in Großbritannien.

Advertisement

Politische und mediale Auswirkungen der Enthüllungen

Die Enthüllung durch einen Insider aus US-Regierungskreisen verleiht den Spekulationen um die Motivationen der Sussexes neues Gewicht. Es bleibt abzuwarten, ob weitere offizielle Dokumente oder Statements die Rolle der Visa-Problematik bei der Entscheidung für den Umzug nach England untermauern werden. Medienberichte deuten darauf hin, dass die öffentliche Wahrnehmung dieser Kehrtwende sich durch diese neuen Informationen erheblich verändern könnte.

Zukünftige Perspektiven für die Familie Sussex

Die Sussexes leben nun wieder in England und versuchen, ein neues Leben in der alten Heimat zu führen, fernab der intensiven US-Medienlandschaft. Die Kombination aus familiären Wünschen nach Nähe zu Verwandten und den beschriebenen administrativen Schwierigkeiten in den USA hat zu dieser einzigartigen Situation geführt. Beobachter verfolgen mit Interesse, wie sich die Familie in diesem neuen Kapitel etablieren wird.