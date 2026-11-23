Keine Termine für die Krone und deshalb untätig? Das Etikett 'nicht arbeitende Royals' gefällt Prinz Harry und Meghan ganz und gar nicht.

verriet, ärgert sich das Paar gewaltig über die Bezeichnung "nicht arbeitende Royals", weil dieses Etikett ihre beruflichen Projekte und ihr wohltätiges Engagement komplett ausblende. Neben wirkten sie dadurch, als würden sie untätig herumsitzen, während ihnen vor allem der Eindruck, sie seien "völlig arbeitslos" oder "nutzlose Abzocker", sauer aufstoße. die Beschreibung als zutiefst beleidigend, da sie das falsche Bild vermittle, sie hätten sich ihrer Verantwortung entzogen.vor allem seiner Arbeit für den guten Zweck widmet, etwa für die 2014 von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games.

Bereits im April machte der Prinz während eines Besuchs in der Ukraine im Interview mit"Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein. Ich bin hier, arbeite und tue die Dinge, für die ich geboren wurde.

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"zwar keine Termine im Auftrag der Krone mehr wahrnehmen, ihre Karrieren und ihr gemeinnütziges Engagement aber dennoch als verantwortungsvolle Arbeit für die Gesellschaft verstehen. Nach ihrem Rückzug als hochrangige Royals im Frühjahr 2020 unterscheiden die beiden laut ihrem Umfeld streng zwischen der Arbeit für die Institution und ihren familiären Banden, daDaran änderten auch jüngste öffentliche Auftritte seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien Ende August nichts: Weder ihr gemeinsamer Besuch Mitte Oktober in Nottingham noch die Eröffnung des Lost Screen Memorials im November in Brüssel waren offizielle Termine für die Krone.

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Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022Absolut – das klingt, als würden sie gar nichts leisten.