Bayern München-Trainer Thomas Tuchel bestätigt schwere Sprunggelenksverletzung von Harry Kane. Der Stürmer fällt bis zu vier Monate aus, doch er zeigt sich kämpferisch bei der Reha.

Der englische Top-Stürmer Harry Kane erleidet einen schwerwiegenden Rückschlag für seine Rückrunde und die Ambitionen des FC Bayern München. Bei der Partie gegen den 1. FC Köln in der 15. Minute zog sich der 33-Jährige eine schwere Verletzung am linken Sprunggelenk zu. Die Diagnose lautete Syndesmosebandriss, eine Verletzung, die in der Regel eine lange Ausfallzeit nach sich zieht.

Operativer Eingriff und Reha-Maßnahmen

Noch in der Nacht des Spiels wurde Harry Kane erfolgreich operiert, um das verletzte Syndesmoseband zu reparieren. Nach ärztlicher Einschätzung muss der Angreifer etwa drei bis vier Monate pausieren, was ihn von den entscheidenden Spielen der Bundesliga-Runde und der Champions-League-Ausscheidung ausschließt.

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Trotz dieser langen Ausfallzeit ist der Stürmer nicht untätig. Bereits am Mittwoch wurde er von einer lokalen Zeitung am Trainingsgelände in München gesichtet. Kurz nach 9.30 Uhr fuhr ein Fahrer mit dem Krücken nutzenden Kane zum Gelände, um dort Behandlung und Reha-Maßnahmen zu starten. Der Star stieg mit Spezialschuhen und Stützkrücken aus und humpelte in die Kabine.

Emotionale Begegnung mit treuem Fan

Vor dem Betreten der Anlage zeigt Harry Kane großes menschliches Engagement. Er wies seinen Fahrer an, vor dem Rolltor kurz anzuhalten, nachdem er einen glühenden Fan wahrgenommen hatte, der mit einem Trikot vor seinem Auto wedelte. Aus dem Fahrzeug heraus signierte der Engländer das Shirt des Bewunderers, bevor er sich in die Einrichtung begab.

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Etwa drei Stunden verbrachte der Angreifer anschließend mit physiotherapeutischer Betreuung und ersten Rehabilitationsübungen. Erst gegen Mittag verließ er das Trainingsgelände wieder und wurde von seinem Fahrer nach Hause begleitet. In den kommenden Wochen plant er, sein Trainingspensum schrittweise und kontrolliert zu steigern.

Sozio-emotionale Reaktionen und Teamdynamik

Die Verletzung ereignete sich nach einem Kontakt mit dem FC-Verteidiger Schmied. Dieser rutschte dem Angreifer von hinten ins Sprunggelenk, nachdem er zunächst den Ball berührt hatte. Kane versuchte zunächst weiterzuspielen, musste jedoch fünf Minuten später verletzt vom Platz. In einer Erklärung auf Instagram betonte er, die Höhen und Tiefen des Lebens zu akzeptieren, und zeigte sich trotz der Enttäuschung bereit, die Widerstandsfähigkeit im Jahr 2027 zu demonstrieren.

Während Kane um seine Genesung kämpft, muss das restliche Team auf dem Feld stehen. Die Teamkollegen treten heute Abend in Lille an, um die nächsten drei Punkte in der Champions League zu sichern. Die Stimmung im Kader ist von der Enttäuschung über den Ausfall des Torjägers geprägt, doch der Fokus liegt auf der notwendigen Leistung im Auswärtsspiel.

Ausblick: Rückkehr von Gnabry und Davies

Nicht nur der englische Star leidet unter Pausen. Auch Serge Gnabry und Alphonso Davies arbeiten bereits an ihrer Rückkehr. Beide Stars trainieren im Kraftraum an der Säbener Straße und befinden sich in einem weiter fortgeschrittenen Stadium der Rehabilitation nach Muskelverletzungen als Harry Kane.

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Manager Thomas Tuchel rechnet damit, dass Gnabry und Davies innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen wieder in den Mannschaftstraining einsteigen können. Diese Verstärkung kommtTiming, da der Kader nun vor dem wichtigen Viertelfinalhinspiel in der Champions League gestärkt werden muss. Die Verletzung von Harry Kane stellt eine massive Zäsur dar, doch der Fokus liegt nun auf der Optimierung des Restkaders für die K.o.-Phase.