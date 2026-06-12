Harrys Mama Anne Twist zeigt sich locker und stylish auf Instagram

Harrys Mutter Anne Twist teilt auf Instagram einige herrliche Schnappschüsse aus Korfu und zeigt sich dabei locker und stylish.

Harrys Mama ist der Hammer! Während der britische Popstar Harry Styles gerade auf Welttour ist, ließ seine Mutter Anne Twist mal so richtig die Seele baumeln.

Auf Instagram teilt sie ein paar herrliche Schnappschüsse aus Korfu - und zeigt sich dabei locker und stylish. Mit ein paar Urlaubseindrücken grüßt Mama Styles von der griechischen Insel. Auf einem Foto sitzt sie mit einem Drink in der Hand strahlend im schwarzen Badeanzug im Pool. Auf einem anderen knipst sie sich glücklich unterwegs mit ihrer Urlaubsfreundin Charlene Evans.

Zusammen waren sie als Werbegesichter für einen britischen Reiseveranstalter unterwegs. Sie habe sich für ein paar 'wundervolle Tage' mit Charlene Evans auf 'der wunderschönen Insel Korfu' getroffen, berichtet die Mama von Harry Styles. Und: 'Die Wärme auf der Haut zu spüren, den blauen Himmel zu sehen und dem Rauschen des Meeres zu lauschen, ist einfach zauberhaft. Eine wahre Wohltat für die Seele.

' Sie ist die wichtigste Frau in seinem Leben. Seine Mama liebt ihn nicht nur bedingungslos. Sie war es auch, die in ihrem Sohn schon ganz früh das große Talent sah.

'Ich wusste schon immer, seit er zwei oder drei war, dass da etwas war. Ich habe immer gesagt, er würde einmal auf der Bühne stehen', erklärte sie 2024 im Podcast 'Spinning Plates With Sophie Ellis-Bextor'. Nach der Scheidung von deren Vater Desmond Styles im Jahr 2001, heiratete sie noch zwei weitere Male. Den Nachnamen Twist hatte sie von ihrem dritten Ehemann Robin Twist angenommen, den sie 2013 heiratete und der 2017 an Krebs starb.

Mama Anne förderte ihren Harry, wo es nur ging, ermutigte ihn 2010 auch, bei der britischen Castingshow 'The X Factor' vorzusingen. Aus dieser Teilnahme entstand die Boygroup ' ', mit der Harry Styles zum Weltstar wurde, bevor er 2017 mit der Single 'Sign of the Times' solo durchstartete. Anne Twist ist Harrys größter Fan. Frisch erholt wird sie sicher jetzt auch wieder bei Harrys London-Konzerten im Publikum oder backstage zu sehen sein.

Statt des beruhigenden Sounds des Meeres hat sie dann seine größten Hits und den Kreischalarm seiner Fans im Ohr





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Styles Anne Twist Korfu Urlaub Popstar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reise in die Heimat: Sehen Harrys Kinder Archie und Lilibet bald Opa Charles?Prinz Harry plant im Juli offenbar eine Reise in die Heimat – vor Ort will er wohl auch ein Familientreffen ermöglichen.

Read more »

Nach Hochzeit ihres Sohnes: Prinzessin Anne kündigt große Überseereise anDie Royal-News aus aller Welt im GALA-Ticker: Nach Hochzeit ihres Sohnes kündigt Prinzessin Anne Überseereise an +++ 'Brother in Crime': Deshalb ist Graf Nikolai besonders stolz auf seinen Bruder.

Read more »

Netflix confirms third season of 'A Good Girl's Guide to Murder' with a twistThe popular crime series based on Holly Jackson's books is returning for a third season, but with a different number of episodes compared to the previous seasons.

Read more »

Zum Anne-Frank-Tag: Demokratiebildung und Erinnerungskultur bleiben unverzichtbarBerlin (ots) - Am 12. Juni 1929 wurde Anne Frank geboren. Seit zehn Jahren organisiert das Anne-Frank-Zentrum den bundesweiten Anne-Frank-Tag als Aktionstag an Schulen. Unter dem Motto 'Geschichten erzählen'

Read more »