Der Herzog von Sussex sorgte mit einem Kommentar zu den Akzenten seiner Kinder für Kritik in den sozialen Medien, da viele ihn als respektlos gegenüber seiner Frau Meghan bezeichneten.

sorgt mit einem Scherz über seine Kinder für Diskussionen. Der Herzog von Sussex war kürzlich bei einem seiner seltenen TV-Auftritte in der britischen: "Ich treibe ihnen die Akzente aus – und ihre Freunde in der Schule machen dasselbe.

Lili kann 'Mummyyyy' sehr gut nachmachen.

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" Das Portal Showbiz Cheat Sheet griff die Aussage auf. Bei einigen Fans und Zuschauern stieß der Spruch allerdings auf Kritik. Sie bezeichneten ihn als "respektlos" und sogar "beleidigend" gegenüberVor allem in den sozialen Medien ließen zahlreiche Nutzer ihrem Ärger freien Lauf. Ein Kritiker fragte, warum der amerikanische Akzent der Kinder offenbar verschwinden solle: "Komm schon.