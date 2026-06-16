Harte Kritik an den USA-Fans

Zwei NFL-Stars kritisieren die heimischen Fans der USA für ihre mangelnde Stimmung und Energie. Die Kelce-Brüder, Travis und Jason, sehen das SoFi Stadium beim Auftaktspiel der Amerikaner ausverkauft, aber die Feierlaune blieb aus.

Trotz des 4:1-Erfolgs der USA gegen Paraguay gibt es harte Kritik zweier NFL -Stars. Diese richtet sich jedoch nicht an die Mannschaft, sondern an die heimischen Fans .

Ich glaube, wir können gewinnen ist der vermeintlich schwächste Schlachtruf, den ich je gehört habe, erinnerte sich Ex-Für den Super-Bowl-Sieger von 2018. Das ist einfach nur ein beschissener Gesang, er müsste lauten: Ich glaube, wir können euch fertigmachen. Obwohl das SoFi Stadium beim Auftaktspiel der Amerikaner ausverkauft war, blieb die ganz große Feierlaune aus. Zumindest sehen das Travis und Jason Kelce so.

Die amerikanischen Fans würden zwar eine eine positive und unterstützende Stimmung verbreiten, würden aber nicht die Energie mitbringen, wie es die Fans aus Ländern wie Paraguay tun. Sie seien stattdessen sehr familienfreundlich und würden eher auf Selbstvertrauen und Ermutigung, statt auf Einschüchterung oder Humor setzen. Interessant ist, dass die Kelce-Brüder mit dieser Meinung nicht alleine sind. Denn die US-amerikanischen Fans sehen das ähnlich.

Auf der Plattform X schreibt ein User: Unsere europäischen Freunde machen uns mit ihren Gesängen, Jubelrufen und Liedern absolut fertig. Ein anderer äußert: Wir brauchen ein breiteres Repertoire. Sweet Caroline und Star-Spangled Banner sind zwar toll, aber nicht ausreichend. gegen Australien. Möglicherweise können die amerikanischen Fans doch noch für eine mitreißende Stimmung und damit für eine Überraschung sorgen. Und auch die Kelce-Brüder zufriedenstellen





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