Offene Schätzungen sehen die Tarnkappen-Eigenschaften der russischen Su-57 deutlich hinter denen der F-35 und F-22. Moskau versucht, den Nachteil mit Wendigkeit und elektronischer Kampfführung auszugleichen.

Offene Schätzungen sehen die Tarnkappen-Eigenschaften der russischen Su-57 deutlich hinter denen der F-35 und F-22. Moskau versucht, den Nachteil mit Wendigkeit und elektronischer Kampfführung auszugleichen.

Die russische Su-57 soll auf dem Radar deutlich leichter zu erkennen sein als die US-Jets F-35 und F-22. Schätzungen gehen davon aus, dass ihr Radarquerschnitt um ein Vielfaches größer ist. Im Luftkampf wäre das ein klarer Nachteil: Gegner könnten die Su-57 früher entdecken. Die genauen Werte sind geheim und wurden nicht unter realen Einsatzbedingungen veröffentlicht.

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Die Zahlen sind daher nur Näherungen. Sie zeigen aber die Größenordnung des Unterschieds, wie das finnische Nachrichtenportal „Der sogenannte Radarquerschnitt, auf Englisch Radar Cross Section , beschreibt vereinfacht, wie stark ein Flugzeug Radarstrahlen zurückwirft. Je kleiner dieser Wert ist, desto schwieriger ist die Maschine grundsätzlich zu erkennen.

“ beruft, ist der Radarquerschnitt der Su-57 bis zu rund 700-mal größer als der der F-35. Die russische Maschine wirft Radarstrahlen damit deutlich stärker zurück und könnte früher entdeckt werden. Die F-22 ist noch schwerer zu orten als die F-35. Der Radarquerschnitt ist jedoch auch stark von der Perspektive, der Radarfrequenz und der Bewaffnung abhängig.

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Auch Außenlasten und Sensoren können die Ortbarkeit verändern. Im Vergleich zu älteren russischen Maschinen wie der Su-27 oder Su-35 wurde die Ortbarkeit der Su-57 trotzdem deutlich reduziert. Die Konstrukteure verfolgten jedoch einen anderen Schwerpunkt als die Entwickler der F-35. Die russische Maschine setzt stark auf Wendigkeit.

Schubvektorsteuerung ermöglicht es, die Triebwerkskraft gezielt zu lenken und das Flugzeug auch bei extremen Manövern kontrollierbar zu halten. In einem Luftkampf auf kurze Distanz könnte das ein Vorteil sein. Die westliche Doktrin versucht allerdings, einen solchen Nahkampf möglichst zu vermeiden. F-35 und F-22 sollen den Gegner durch geringe Ortbarkeit, leistungsfähige Sensoren und weitreichende Waffen möglichst früh erkennen und bekämpfen.

Russland besitzt nur wenige SU-57. Je nach Quelle wird die Zahl der einsatzbereiten Flugzeuge für 2026 auf etwa 30 bis 40 geschätzt. Zum Vergleich: Lockheed Martin hat bereits mehr als 1000 F-35 ausgeliefert. Russland versucht, die Su-57 auch international zu verkaufen.

Besonders Indien galt als möglicher Interessent. Die indische Regierung hat jedoch im Sommer 2026 klargestellt, dass Indien derzeit keine Beschaffung neuer Suchoi-Varianten plant, sondern auf die Modernisierung der Su-30MKI-Flotte und das eigene Stealth-Programm AMCA setzt.