Eine Militärübung in der Ostsee offenbart massive Defizite der Nato-Truppen im Bereich der Drohnenabwehr, während ukrainische Soldaten ihre kampferprobte Überlegenheit beweisen.

Die strategisch bedeutsame Insel Gotland in der Ostsee wurde kürzlich zum Schauplatz einer militärischen Lektion, die weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis der modernen Kriegsführung innerhalb der Nato haben könnte.

Im Rahmen einer umfassenden Militärübung trafen hochqualifizierte ukrainische Drohnenpiloten auf schwedische Soldaten, wobei das Ergebnis für die westlichen Truppen schlichtweg ernüchternd ausfiel. In einem simulierten Szenario, in dem Schweden von einem nicht näher benannten Aggressor bedroht wurde, übernahmen die ukrainischen Kräfte die Rolle des Angreifers. Was folgte, war eine Demonstration taktischer Überlegenheit, die die schwedischen Verteidiger regelrecht vorgeführt hat. Die ukrainischen Piloten konnten die schwedischen Stellungen mit einer Präzision und Effizienz zerschlagen, die im Planspiel beinahe surreal wirkte.

Der entscheidende Faktor für diesen Erfolg lag nicht in einer überlegenen Technik, sondern in der harten Realität der Fronterfahrung. Während die schwedischen Soldaten ihre Taktiken in kontrollierten Umgebungen und gemäß Lehrbüchern trainiert hatten, bringen die Ukrainer das Wissen aus einem jahrelangen, hochintensiven Krieg gegen die russischen Invasoren mit. Diese Differenz zwischen Theorie und Praxis wurde während der Übung schmerzlich deutlich.

Die ukrainischen Einheiten agierten mit einer Agilität und einem Verständnis für die Schwachstellen moderner Verteidigungsanlagen, die in westlichen Militärakademien bisher kaum gelehrt werden. Das Übungsszenario musste mehrfach unterbrochen werden, da die schwedischen Truppen so schnell und effektiv ausgeschaltet wurden, dass eine Fortsetzung des Spiels ohne eine komplette Neusortierung und Nachbesserung der Verteidigungsstrategien nicht möglich war. Laut Einschätzungen des ukrainischen Militärs wäre das Ergebnis in einem realen Kampfszenario fatal gewesen und hätte zum Totalverlust der schwedischen Einheiten geführt.

Ein besonders aufschlussreicher Aspekt der Übung war die Diskussion über die Bedingungen des Drohnenkriegs. Ein ukrainischer Soldat erläuterte, dass seine Kameraden an der Front oft dazu gezwungen sind, blind zu fliegen. Das bedeutet, dass Angriffe ohne die gewohnte Unterstützung durch Aufklärungsdrohnen durchgeführt werden müssen, da der Gegner ebenfalls über mächtige elektronische Kampfführung verfügt, die Signale stört. Für westliche Soldaten, die an eine lückenlose Informationskette und technologische Perfektion gewöhnt sind, ist diese Vorstellung kaum greifbar.

Die Ukrainer betonten, dass man die Grausamkeit und die Unvorhersehbarkeit dieses Krieges mit eigenen Augen sehen müsse, um die notwendigen Anpassungen in der Taktik vorzunehmen. Die Abhängigkeit von perfekter Technik ist in der Realität oft eine Schwäche, während die Fähigkeit zur Improvisation unter extremem Druck zum Überlebensfaktor wird. Auch die höchste militärische Führung Schwedens zog klare Schlüsse aus diesem Vorfall.

Oberbefehlshaber Michael Claesson schlug Alarm und betonte die dringende Notwendigkeit, dass westliche Armeen schnell lernen müssen, wie moderne Drohnenangriffe funktionieren und wie man sich effektiv gegen sie verteidigt. Es gehe nicht mehr nur um die Anschaffung neuer Hardware, sondern um eine grundlegende Änderung der taktischen Denkweise. Der schnellste und effektivste Weg, diese Lücke zu schließen, bestehe darin, den Erfahrungen der Ukrainer zuzuhören und deren Methoden in die eigenen Ausbildungsprogramme zu integrieren.

Die Übung auf Gotland hat somit eine wichtige Warnfunktion erfüllt: Die Zeit der theoretischen Überlegenheit ist vorbei, und die Realität des 21. Jahrhunderts verlangt nach einer radikalen Modernisierung der Verteidigungsstrategien der Nato, um in einem potenziellen Konflikt nicht bereits in den ersten Stunden handlungsunfähig zu sein





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