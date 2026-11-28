Wer heute einen Neuwagen kauft, wird oft im Nachhinein zur Kasse gebeten – für Funktionen, die früher selbstverständlich zum Auto gehörten. Mit der...

Wer heute einen Neuwagen kauft, wird oft im Nachhinein zur Kasse gebeten – für Funktionen, die früher selbstverständlich zum Auto gehörten. Mit der Geldmacherei will der Bundesstaat New York Schluss machen – und Deutschland sollte genau hinsehen.

Ein Kommentar von Felix GräberWenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. bei BMW ist heute schon legendär. Dass die Funktion hinter der Paywall landete, hat für Ärger gesorgt.

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Die Bayern holten sich einen Satz heiße Ohren, statt an den beheizten Hintern ihrer Kundschaft zu verdienen. Doch BMW war – und ist – mit Abo-Funktionen im Auto nicht allein. Die Unsitte greift um sich, denn auch die Autobauer haben längst verstanden: Hohe Verkaufspreise sind eine schöne Sache, aber ein Auto wird meist nur einmal gekauft und dann viele Jahre gefahren. Frisches Geld für den Hersteller bleibt aus.