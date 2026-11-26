Harte Rhetorik bei Markus Lanz: „Egal mit wem“ – BSW-Frau Wittig kennt keine Berührungsängste
BSW‑Politikerin Claudia Wittig benutzt harte Rhetorik. Ihre politischen Ansichten sind hingegen äußerst flexibel. Das macht die Partei in Sachsen-Anhalt schwer einschätzbar und zum perfekten Steigbügelhalter für die AfD.
BSW‑Politikerin Claudia Wittig benutzt harte Rhetorik. Ihre politischen Ansichten sind hingegen äußerst flexibel. Das macht die Partei in Sachsen-Anhalt schwer einschätzbar und zum perfekten Steigbügelhalter für die AfD.
„Ich bereue das nicht. Mir ist das relativ egal, wo ich hingehe“, erklärt Claudia Wittig, stellvertretende BSW-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt.
„Natürlich darf ich mit einem AfD-Politiker anstoßen. Wir machen BSW-Politik und mir ist egal, mit wem.
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