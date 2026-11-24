Bahar Kizil dachte, sie sei auf das Ende ihrer Girlgroup Monrose vorbereitet. Doch die Trennung traf die Sängerin härter als erwartet.

stürmten die drei anschließend die Charts und standen vier Jahre lang gemeinsam im Rampenlicht. Dann trennten sich ihre Wege.glaubte zunächst, auf das Band-Aus vorbereitet zu sein und gut damit umgehen zu können.

Wie sehr sie das Ende vontatsächlich treffen würde, wurde ihr jedoch erst bewusst, als die gemeinsame Zeit bereits vorbei war.

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"Ich dachte, dass ich gewappnet sei für das Aus. Was es aber tatsächlich bedeutet, habe ich unterschätzt". Die Trennung ging ihr emotional also deutlich näher, als sie zunächst angenommen hatte.zwar eine Solokarriere, von der Musik allein konnte sie jedoch nicht leben. Deshalb nahm sie parallel Jobs außerhalb des Showgeschäfts an.

Zunächst arbeitete sie im Einzelhandel und in der Gastronomie, später stand sie in einer Bäckerei hinter dem Tresen. Für die ehemalige ""-Gewinnerin bedeutete dieser Wechsel zunächst eine große Umstellung.

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Schließlich hatte sie zuvor jahrelang im Rampenlicht gestanden, während nun ein ganz gewöhnlicher Berufsalltag ihren Tagesablauf bestimmte. Heute blickt"Es war am Anfang komisch, wieder einem 'normalen' Job nachzugehen. Aber es hat mir gutgetan, weil es mir eine gesunde Normalität vermittelt hat, nachdem ich mit. Die Arbeit fernab der Bühne habe ihr geholfen, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen.eine musikalische Pause eingelegt, um sich ganz auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

Seit dem Sommer 2025 hat sie fastund lässt ihre Follower auf Instagram regelmäßig an ihren Fortschritten teilhaben. Auslöser für die Veränderung waren starke körperliche Beschwerden, unter denen sie während ihrer Arbeit in einer Bäckerei litt. Damals brachte die Sängerin 107 Kilogramm auf die Waage. Auch privat hat sich einiges getan: Um 2024 fandenwieder zueinander.

In ihrem gemeinsamen Nostalgie-Podcast "Recall" schwelgen die beiden regelmäßig in Erinnerungen an ihre Zeit beihabe daran kein Interesse, erklärt