Dramatische Szenen bei „Hartes Deutschland“. Nach dem Konsum einer synthetischen Droge verliert Heiko plötzlich die Kontrolle über seinen Körper. Seine Cousine Nicole muss die erschreckenden Szenen mit ansehen und ist fassungslos.

Dramatische Szenen bei „Hartes Deutschland“. Nach dem Konsum einer synthetischen Droge verliert Heiko plötzlich die Kontrolle über seinen Körper. Seine Cousine Nicole muss die erschreckenden Szenen mit ansehen und ist fassungslos.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis trifft Heiko in der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartes Deutschland“ auf seine Cousine Nicole. Doch das Wiedersehen nimmt eine dramatische Wendung. Auf dem Leipziger Marienplatz konsumiert der 38-Jährige die synthetische Droge Spice.

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„Man soll’s nicht übertreiben, das kann echt Auswirkungen haben“, erklärt Heiko in der neuen Folge. Kurz darauf zeigen sich bei ihm auffällige körperliche Reaktionen. Seine Beine knicken immer wieder ein, die Arme bewegen sich unkontrolliert. Zwischenzeitlich schreit er und tritt gegen Gegenstände.

Trotzdem behauptet Heiko: „Bei mir ist alles voll normal.

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“Für Nicole sind die Szenen erschreckend. Sie hat bereits bei ihrem Mann ähnliche Reaktionen beobachtet.

„Ich hab das bei meinem Mann gesehen, wo er das geraucht hat. Der war wie gelähmt, wurde blass. Das hat mir so Angst gemacht“, erinnert sie sich.

„Hartes Deutschland“-Heiko konsumierte bereits mit zehn Jahren Heroin Besonders erschüttert ist Nicole über den Zustand ihres Cousins. „So hab ich meinen Cousin noch nie erlebt“, erklärt sie. Heiko blickt auf eine schwierige Vergangenheit zurück. Bereits als Kind kam er mit harten Drogen in Kontakt.

„Angefangen mit Heroin, aber ich hab alles probiert“, berichtet der 38-Jährige über seinen Konsum seit dem zehnten Lebensjahr. Insgesamt 16 Jahre verbrachte Heiko wegen Beschaffungskriminalität im Gefängnis. Nicole vermutet, dass auch der Tod seiner Mutter seine Abhängigkeit verstärkt hat.

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„Er kommt darauf nicht klar, deswegen knallt er sich so zu“, glaubt sie. Einige Wochen später wird Heiko wegen einer Beinthrombose im Krankenhaus behandelt. Zu diesem Zeitpunkt konsumiert er nach eigenen Angaben keine illegalen Drogen mehr und erhält stattdessen das Substitutionsmittel Polamidon.ist die „Hartes Deutschland“-Protagonistin „auf Alkohol oder Drogen“RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ am 23. November 2026 um 20.15 Uhr.

„Hartes Deutschland“: Heiko erleidet Zusammenbruch nach Drogenkonsum – Cousine Nicole unter SchockWenn Sie selbst mit Drogenmissbrauch kämpfen oder jemanden kennen, der das tut, können Sie sich an verschiedene Suchtberatungsstellen wenden. , über das Sie Beratungsstellen in der Nähe Ihres Wohnorts finden können. Auf der Seite finden Sie auch weitere Informationen und Anlaufstellen.

“ über illegale Drogen, sowie Abhängigkeit und Hilfsangebote. Bei akuten Krisen können sie folgende Anlaufstellen kontaktierenInfo-Telefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung