Der Pur-Sänger wird 65 Jahre alt. Er hat nie ein Geheimnis aus persönlichen Krisen gemacht. Ob Depressionen, gescheiterte Beziehungen oder sein schwerer Herzinfarkt: Seine Erfahrungen verarbeitet er auch in seiner Musik.

Seinen halbrunden Geburtstag will Hartmut Engler erst 2027 richtig feiern. Hartmut Engler wird 65 Jahre alt. Der Pur -Sänger hat nie ein Geheimnis aus persönlichen Krisen gemacht.

Ob Depressionen, gescheiterte Beziehungen oder sein schwerer Herzinfarkt: Seine Erfahrungen verarbeitet er auch in seiner Musik. Am 24. November feiert Hartmut Engler seinen 65. Geburtstag.

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Hinter dem Sänger der Band Pur liegen Jahrzehnte voller musikalischer Erfolge, aber auch persönliche Tiefpunkte. Er hat zwei gescheiterte Ehen erlebt, mit Depressionen und Alkoholproblemen gekämpft und vor einem Jahr einen schweren Herzinfarkt überstanden. Anders als viele andere Prominente hat Engler aus seinen Krisen nie ein Geheimnis gemacht. Vielmehr wurden seine Erfahrungen immer wieder zum Stoff für seine Musik.

"Ob Trauer, Krankheit, Familie, wilde Partys, Geburt der Kinder oder Depressionen: Für mich war nie ein Thema tabu", erklärte Engler kürzlich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Seit rund 45 Jahren schreibe er über Dinge, die ihn persönlich beschäftigten. Dass er auf dem neuen Pur-Album "Bleib mir" auch seinen Herzinfarkt verarbeitet, sei deshalb selbstverständlich für ihn gewesen. Seine Fans hätten diese Offenheit immer geschätzt.

Wie wenig ein erfolgreiches Musikerleben vor persönlichen Krisen schützt, musste Engler 2008 erfahren. Damals hatte er mit Pur längst Millionen Alben verkauft und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Privat geriet sein Leben jedoch aus den Fugen. Nach der Trennung von seiner damaligen Partnerin litt er unter Depressionen, Schlafstörungen und Alkoholproblemen.

Schließlich ließ er sich in einer Klinik behandeln. Auch Jahre später beschäftigt Engler seine psychische Gesundheit. Im Februar 2023 sprach er in der Radiosendung "Silvia am Sonntag" bei Hit Radio FFH über seine emotionalen Höhen und Tiefen.

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"Ich weiß, was Depressionen sind", erklärte der Musiker. Geholfen habe ihm die Erkenntnis, dass auch schwierige Phasen vorübergingen. Heute versuche er bewusst, seine Stimmungsschwankungen auszugleichen.

"In der Mitte ist es auch ganz schön, aber da halte ich mich selten auf", räumte er ein. Obwohl er weiterhin häufig mit sich selbst hadere, gebe ihm vor allem die Bühne Sicherheit. Sobald er vor sein Publikum trete, habe er das Gefühl, genau am richtigen Platz zu sein. Auch im Interview mit der "B.Z.

" Ende 2010 sprach Engler über seine seelische Verfassung. Er beschrieb sich als Gefühlsmenschen, dessen Stimmung zwischen großen Hochs und tiefen Tiefs schwanken könne. Inzwischen habe er verstanden, dass niemand jeden Morgen glücklich aufwachen müsse. Neben Sport helfe ihm das Schreiben eines Tagebuchs dabei, bewusster zu leben.

Auch sein Familienleben thematisierte Engler immer wieder in Interviews und Liedern. Der Musiker war zweimal verheiratet. Seine zweite Ehe, aus der zwei Söhne stammen, zerbrach nach mehreren Jahren. Die Trennung bedeutete für Engler auch, nicht mehr ständig bei seinen Kindern sein zu können.

Wie sehr ihn das belastete, erzählte er bereits 2006 der "Augsburger Allgemeinen". Besonders auf Tournee vermisse er seine damals acht und zehn Jahre alten Söhne. Telefonate könnten die gemeinsame Zeit nur schwer ersetzen. 2010 räumte er gegenüber der "B.Z.

" ein, dass es ihn noch immer traurig mache, seit der Scheidung nur noch zeitweise als Vater für seine Kinder da sein zu können. Im selben Interview blickte Engler auch kritisch auf sein früheres Beziehungsverhalten zurück. Die Musik habe für ihn lange an erster Stelle gestanden und sei mitunter wichtiger gewesen als seine Partnerschaften. Mit seiner neuen Lebensgefährtin Katrin habe sich das verändert.

Dass Engler seine Gefühle auch musikalisch ausdrückt, zeigte sich 2022 auf dem Album "Persönlich": Mit einem Liebeslied für Katrin überraschte er seine Partnerin. Auch auf dem neuen Album ist "Bleib mir" seiner Lebensgefährtin gewidmet. Zu den besonders persönlichen Geschichten in Englers Musik gehört auch die seines ungeborenen Bruders. In einem 2019 veröffentlichten Beitrag aus dem Buch "Heimat - Wo das Herz zu Hause ist" erzählte der Sänger, dass seine Mutter zwei Jahre vor seiner Geburt eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Der Verlust sei in seiner Familie lange kaum besprochen worden. Erst als Erwachsener habe er sich intensiver mit diesem Teil seiner Familiengeschichte beschäftigt. Engler erklärte damals, dass er selbst möglicherweise nie geboren worden wäre, hätte sein Bruder überlebt. Seine Eltern hätten ursprünglich nur drei Kinder haben wollen.

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Er fragte sich, wie ihr Verhältnis gewesen wäre, wenn sie einander hätten kennenlernen dürfen. Diesen Gedanken widmete er bereits 2009 den Pur-Song "Winter 59". Darin heißt es: "Hätten wir uns geliebt, gemocht? Ich werd' es nie erfahren.

"Die bislang jüngste gesundheitliche Krise erlebte Engler im November 2025, wenige Tage vor seinem 64. Geburtstag. Nach eigenen Angaben spürte er plötzlich einen unangenehmen, kalten Druck auf der Brust. Zunächst hoffte er, dass die Beschwerden von selbst verschwinden würden.

Erst nach drei Stunden bestand seine Partnerin darauf, einen Arzt aufzusuchen. Kurz darauf wurde der Musiker mit einem Rettungswagen ins Klinikum Ludwigsburg gebracht.

"Das war der erste Moment, in dem ich wirklich Angst bekam", erinnerte sich Engler im Interview mit spot on news an die Fahrt ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizierten einen schweren Vorderwandinfarkt. Obwohl er zuvor regelmäßig Sport getrieben und auf seine Gesundheit geachtet hatte, war er nicht vor der lebensbedrohlichen Erkrankung geschützt gewesen. Nach dem Krankenhausaufenthalt zog er sich für einige Wochen in eine Privatklinik in Bayern zurück.

Dort beschäftigte ihn auch die Frage, ob er seine Karriere möglicherweise beenden müsse. Doch mit zunehmender Genesung kehrte die Zuversicht zurück. Er wollte wieder auftreten, Applaus hören und neue Lieder schreiben. Auf dem neuen Pur-Album verarbeitet Engler die Erfahrung in drei Liedern.

Er bezeichnet sie als seine Herztrilogie. Die Songs "Offenes Ende", "Ein zweites Leben" und "Solange dein Herz schlägt" beschäftigen sich mit dem einschneidenden Erlebnis und der neuen Perspektive auf das Leben. Für Engler war es nur folgerichtig, auch diese Erfahrung mit seinem Publikum zu teilen. Ein Jahr nach dem Herzinfarkt blickt Engler wieder optimistisch nach vorn.

Er hat sein körperliches Training schrittweise gesteigert und beim VfB Stuttgart sogar Leistungstests absolviert, um sich auf die anstehende Hallentour mit Pur vorzubereiten. Seine Gesundheit will er dabei nicht aus den Augen verlieren. Sollte er feststellen, dass ihm die Belastung nicht guttut, würde er seine weiteren Konzertpläne überdenken. Seinen halbrunden Geburtstag will Engler deshalb zunächst ohne große Feier verstreichen lassen.

Im Dezember steht die Tour an, für den Sommer 2027 sind weitere Open-Air-Konzerte geplant. Erst danach möchte er sich eine längere Auszeit nehmen und ausgiebig feiern.

"Und dann werde ich meinen 65. Geburtstag und den 64. gleich mit ordentlich nachfeiern", kündigte er gegenüber spot on news an. "In diesem Jahr bleibt dafür leider einfach keine Zeit. "