Hartmut Engler gewinnt Bundesverdienstkreuz

Hartmut Engler, Sänger von PUR, wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Das Bundesverdienstkreuz ist eine hohe Auszeichnung, die musikalisches Lebenswerk und kulturelle und gesellschaftliche Verdienste würdigt.

Diese hohe Auszeichnung hat er verdient! Hartmut Engler , Sänger der Pop-Band PUR ("Abenteuerland"), wurde am Donnerstagabend in seinem Heimatort mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Das Bundesverdienstkreuz bedeutet mir wirklich viel. Wenn man bedenkt, dass PUR in all den Jahren immer auch Kritik ausgesetzt war, ist das jetzt eine schöne Bestätigung und Anerkennung, für das, was wir bewegt haben. Besonders freut mich, dass es bei der Auszeichnung nicht nur um das Soziale, sondern auch um das Kulturelle geht. Herzliche Glückwünsche an den Gewinner





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