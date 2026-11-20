Hartmut Engler muss Auftritte der Band PUR absagen. Grund ist sein Herzinfarkt. Fans warten gespannt auf die Tour am 30. November und hoffen auf seine Genesung.

Der Sänger Hartmut Engler muss mit seiner Band PUR mehrere geplante TV-Auftritte krankheitsbedingt absagen. Die ZDF-Live-Sendung in Offenburg sowie die Aufnahme der Sendung "Abenteuerland - Ein Abend für PUR" am 25. November finden nicht statt. Engler, der 64-jährige Frontmann der Rockband, gab eine offizielle Erklärung ab, in der er sein Bedauern über den Ausfall äußerte.

Gründe für die Absagen der Fernsehsendungen

Der traurige Grund für diese Entscheidungen liegt in der angeschlagenen Gesundheit des Sängers. Hartmut Engler erklärte, dass es ihm unendlich leid tue, nicht bei den geplanten Projekten in Offenburg teilnehmen zu können. Der Musiker betonte, dass ihm die Absage sehr schwer falle, da er sich sehr auf diese besonderen Momente mit den Fans gefreut hatte. Die Band muss nun ohne ihren Leadsänger auftreten, was die Struktur der Shows erheblich verändert.

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Schwere Erkrankung und langwierige Genesung

Engler litt an einem Herzinfarkt, der ihm fast das Leben gekostet hätte. Während der Genesungsphase stand seine Karriere sowie die Zukunft der gesamten Band PUR auf der Kippe. Es dauerte mehrere Monate, bis sich der 64-Jährige von dem schwerwiegenden gesundheitlichen Einschnitt erholte. Als Folge des Infarkts bleibt ihm eine Herzschwäche erhalten, die ihn zu einer strikten Einnahme von elf Tabletten täglich zwingt. Diese chronische Erkrankung bestimmt nun seinen Alltag und seine Leistungsfähigkeit auf der Bühne.

Planungen für die anstehende Konzerttournee

Trotz der aktuellen Probleme plant PUR die Fortsetzung ihrer musikalischen Tätigkeit. Am 30. November soll die große Tournee der Band beginnen. Der erste Auftritt dieser Reihe ist in Ludwigsburg geplant. Hartmut Engler äußerte bereits am 4. November in einem Gespräch mit BILD seine Gedanken zur körperlichen Belastung. Er fragte sich, wie stark sein Herz durch das Singen und seine Bewegungen auf der Bühne gestresst wird. Physisch fühlt er sich derzeit in der Lage, die Tour zu bestreiten, doch das Adrenalin und die Aufregung bei Live-Auftritten lassen sich im Vorfeld nicht testen.

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Auswirkungen auf die Show mit Giovanni Zarrella

Ursprünglich wollte der Moderator Giovanni Zarrella (48) mit Hartmut Engler die Karriere der Band PUR Revue passieren lassen. Die Sendung sollte deren Musik gemeinsam mit Freunden, Wegbegleitern und zahlreichen musikalischen Gästen feiern. Aufgrund des Ausfalls von Hartmut Engler wird die Aufzeichnung der Show "Abenteuerland" nun in gewohnter Form ohne den Rocksänger stattfinden. Das Programm bleibt jedoch weiterhin sehr stark besetzt.

Gäste und musikalische Highlights der Sendung

Auch ohne Engler bietet die Aufnahme zahlreiche Highlights für die Zuschauer. Mit dabei sind weiterhin etablierte Künstler wie Peter Maffay, Johannes Oerding und Howard Carpendale. Hinzu kommen internationale Stars wie Anastacia und Delta Goodrem sowie die deutschen Popstars Vanessa Mai und LEA. Giovanni Zarrella, seine Band und die vielen Gäste sorgen weiterhin für große Hits, besondere Duette und emotionale Gänsehautmomente. Fans fragen sich nun, ob die geplante Tournee am 30. November tatsächlich stattfinden kann, wenn Engler das Adrenalin auf der Bühne nicht verkraftet.