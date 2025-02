Hartz und Herzlich: Die Teilnehmer verdienen kein Geld

Die RTLZWEI-Dokumentation „Hartz und herzlich“ begleitet Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Ein Fan wollte von Teilnehmer Jack wissen, ob es für die Teilnahme am Format eine finanzielle Gegenleistung gibt. Jack antwortete klar: „Nein“. Auch Spenden oder Gutscheine seien nicht üblich. Die Teilnehmer machen die Teilnahme freiwillig, da eine Bezahlung vom Jobcenter angerechnet würde und letztendlich die gleiche Summe zur Verfügung stehen würde.

Seit Jahren begleitet die RTLZWEI -Dokumentation „Hartz und herzlich“ das Leben von Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. In sozialen Brennpunkten wie Mannheim, Rostock oder Magdeburg werden die Protagonisten und ihre oft von Problemen oder Armut geprägten Lebenswelten aufgezeichnet. Ein Kamerateam begleitet die Bewohner über mehrere Monate hinweg, ein langer Zeitraum, der zu Fragen über eine mögliche finanzielle Beteiligung führt.

Schließlich beziehen viele der Teilnehmer Bürgergeld, und jede Einnahme müsste angerechnet werden. Ein Fan wollte von „Hartz und herzlich“-Jack wissen, ob es für die Teilnahme am Format eine finanzielle Gegenleistung gibt. Jack antwortete klar: „Nein“. Auch Spenden oder Gutscheine seien nicht üblich. „Ich habe keine Gutscheine für meine Teilnahme bei ‚Hartz und herzlich‘ bekommen“, so Jack weiter. „Wir bekommen für unsere Teilnahme gar nichts!“, enthüllt der Rostocker. Die Fans wollen dann wissen, warum man dann überhaupt bei „Hartz und herzlich“ mitmacht. Jack erklärt, dass er froh über die Teilnahme sei und auch viel Lob dafür erhalten habe. Auch Elvis, der in den Mannheimer Benz-Baracken wohnt, bestätigt: „Genau das sind wieder so Dinger, dass die Leute denken, wir verdienen hier Millionen. Wir verdienen gar nichts! Wir machen das einfach freiwillig, weil wir es gerne machen.“ Eine Aufwandsentschädigung oder Bezahlung würde für die Kandidaten wenig Sinn machen, da diese Gelder vom Jobcenter angerechnet werden würden. Das bedeutet: An anderer Stelle fehlt dann Geld, und letztendlich würde den Bewohnern im Monat die gleiche Summe zur Verfügung stehen. Ein Vorteil wäre eine Bezahlung von dem Sender also definitiv nicht.Elvis hat bei Facebook bereits darüber gesprochen, wie ein Drehtag bei „Hartz und herzlich“ abläuft. „Wenn sie morgens um 7 Uhr kommen und mich direkt im Bett erwischen, wie ich da noch schnarch, dann sind sie da Die kommen so, wie sie kommen. Es gibt keinen Plan dafür und das ist ja das, was das alles ausmacht bei uns. Es ist nichts gestellt“, verriet er in dem sozialen Netzwerk. Und weiter: „Da gibt‘s keinen Plan irgendwie ,Morgen um die Uhrzeit kommt ein Kameramann‘. Nein, die Kameraleute kommen dann, wenn sie kommen und erwischen uns dann in flagranti. Da ist nichts gestellt oder nach Plan oder nach Drehbuch.“ „Hartz und herzlich“ läuft täglich um 16:05 Uhr bei RTLZWEI





