Harvard-Forscher: Spätes Essen erhöht Adipositasrisiko

Studie zeigt, dass die Uhrzeit der Mahlzeit den Energieverbrauch und Stoffwechsel beeinflussen kann. Kurze Kombination mit volunteers. Allerdings sind die Zusammenhänge nicht eindeutig gezeigt.

Ein langer Arbeitstag, das Abendessen wird immer später. Klingt banal. Doch genau das kann Folgen fürs Gewicht haben. Forscher der Harvard-Universität konnten in einer Untersuchung zeigen: Die Uhrzeit der Mahlzeit beeinflusst, wie unser Körper mit Energie umgeht.

"Wir wollten die Mechanismen untersuchen, die erklären könnten, warum spätes Essen das Adipositasrisiko erhöht," erklärt Hauptautor Frank Scheer in einer. Er ist Professor für Medizin und Direktor des Medical Chronobiology Program am Brigham and Women's, dem Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School, und war an der im Jahr 2022 veröffentlichten Studie maßgeblich beteiligt. Haben wir die Frage gestellt, ob die Zeit, zu der wir essen, eine Rolle spielt, wenn alles andere gleich bleibt. 16 übergewichtige und adipöse Probanden machten mit.

Jeder durchlief zwei Phasen: einmal mit frühem Essen, einmal mit spätem. Die Reihenfolge wurde zufällig bestimmt





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