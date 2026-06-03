Harvard Health Publishing veröffentlicht Ratgeber zum Thema Langlebigkeit

Harvard Health Publishing hat einen eigenen Ratgeber zum Thema Langlebigkeit für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht. Der Report bezeichnet die kardiorespiratorische Fitness als zentrale Bausteine eines langen, gesunden Lebens zusammen.

Wer gesund alt werden will, bekommt jetzt Orientierung aus einer der weltweit bekanntesten Medizin-Institutionen: Harvard Health Publishing hat mit „Pathways to Longevity“ erstmals einen eigenen Ratgeber zum Thema Langlebigkeit für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht.

Die wichtigste Botschaft überrascht vor allem deshalb, weil sie so unspektakulär ist: Nicht die nächste Wundermethode, sondern Bewegung steht im Mittelpunkt. Der Report bezeichnet die kardiorespiratorische Fitness als zentrale Bausteine eines langen, gesunden Lebens zusammen. Besonders bei der Bewegung bleiben die Empfehlungen bodenständig: mindestens 7000 Schritte pro Tag, regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining sowie Übungen für das Gleichgewicht. Balance-Training kann im Alter entscheidend dazu beitragen, Stürze und deren Folgen zu vermeiden.

„Viele Menschen denken bei Longevity zuerst an Blutwerte, Hightech-Diagnostik oder neue Wirkstoffe,“ so Nils Behrens. „Der Harvard-Bericht zeigt dagegen, dass grundlegende Fitnessfaktoren weiterhin die größte Bedeutung haben. “ Besonders deutlich wird Harvard bei Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit Wirkstoffen wie Rapamycin, Metformin, GLP-1-Medikamenten, Peptiden und Senolytika sowie mit Verfahren wie Sauna, Kältetherapie oder Sauerstofftherapie in der Druckkammer.

Die Einordnung fällt nüchtern aus: Nach aktuellem Stand ist nicht belegt, dass diese Ansätze menschliches Altern verlangsamen, stoppen oder umkehren können. Auch bei Supplements dämpft der Report hohe Erwartungen. Zwar können Menschen mit nachgewiesenen Mängeln von einer gezielten Ergänzung profitieren. Dass Multivitamine, Omega-3, Kollagen, Kreatin oder Curcumin das Leben verlängern, ist jedoch nicht belegt.

Nils Behrens sieht darin eine wichtige Erinnerung: „Künftige Therapien können gesunde Gewohnheiten ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Grundlage für gesundes Altern liegt nach wie vor im Alltag – nicht in einer Kapsel.





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