Harvard Liquidates Entire Ethereum-ETF Position, Divergent Opinions on Ethereum's Future

Harvard Management Company, a leading asset management firm with a substantial investment in cryptocurrencies, has completely liquidated its Ethereum-ETF position, indicating a shift in the Ethereum's future prospects. The decision comes after a single quarter and suggests that the Ethereum's price has plummeted significantly.

Harvard hat seine gesamte Ethereum-ETF-Position im Wert von 87 Millionen Dollar nach nur einem einzigen Quartal vollständig aufgelöst. Gleichzeitig senkte die Universität ihre Bitcoin-ETF-Beteiligung um rund 43 Prozent auf Anteile im Wert von etwa 117 Millionen Dollar.

Wenn eine Stiftung mit 52 Milliarden Dollar Vermögen eine Krypto-Position nach drei Monaten komplett liquidiert, geht das Signal tiefer als ein kurzfristiger Chartverlauf. Die Ethereum Prognose verschiebt sich gerade in Echtzeit, und die Meinungen der größten Akteure gehen weit auseinander. ETH notiert bei rund 2.100 Dollar und liegt damit mehr als 55 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Für die Ethereum Prognose bedeuten zehn aufeinanderfolgende Tage mit Netto-Abflüssen bei Spot-ETH-ETFs eine klare Warnung.

Jane Street wiederum ging den entgegengesetzten Weg und stockte seine ETH-Positionen auf. Ethereum Prognose verschiebt sich nach Harvards komplettem ETH-Ausstie





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