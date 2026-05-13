Harvey Weinstein (74) vor Gericht: Brustschmerzen verhinderten seine Teilnahme

Der einstige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (74) wurde am Mittwoch vor Gericht geladen, nachdem er Brustschmerzen und Unwohlsein beklagte und nicht mehr ins Gerichtssaal zurückkehren konnte. Weinstein steht im Prozess wegen Vergewaltigung im Fall der ehemaligen Schauspielerin Jessica Mann (40) vor Gericht.

Der einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (74) wurde am Mittwoch vor Gericht geladen, nachdem er Brustschmerzen und Unwohlsein beklagte und nicht mehr ins Gerichtssaal zurückkehren konnte.

Weinstein steht im Prozess wegen Vergewaltigung im Fall der ehemaligen Schauspielerin Jessica Mann (40) vor Gericht. Währenddessen forderte die Jury bestimmte Beweise noch einmal zu sehen, insbesondere eine PowerPoint-Präsentation und eine bestimmte Seite aus dem hartnäckigen Kreuzverhör durch Weinstein-Anwältin Teny Geragos. Wegen fehlender Unterlagen wurde die Jury am Mittwoch nach Hause geschickt, und die angeforderten Unterlagen sollen die Geschworenen erst am Donnerstagmorgen erhalten





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