Wechsel in der Geschäftsführung des Harztheaters: Zum 1. Januar übernimmt Intendant Rieger in Personalunion.

Wechsel in der Geschäftsführung des Harztheater s: Zum 1. Januar übernimmt Intendant Rieger in Personalunion. Halberstadt - Das Harztheater bekommt einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Intendant, Johannes Rieger, werde zum 1.

Januar 2027 den Posten zusätzlich übernehmen, teilte der Landkreis Harz mit. Damit würden künftig sowohl die künstlerische als auch die wirtschaftliche Verantwortung in einer Hand gebündelt. Der seit Oktober amtierende Geschäftsführer Christoph Kayser sei vom Aufsichtsrat abberufen worden. Die Zusammenarbeit habe sich nicht bewährt.

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Im Sommer fusionierten die Harztheater gGmbH und das Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode .

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"Die Fusion hat den Mitarbeitern und allen Beteiligten in den vergangenen Monaten viel Kraft abverlangt. Es ist nur verantwortungsvoll ihnen eine Geschäftsleitung zur Seite zu stellen, die sie in der Zeit des Zusammenwachsens unterstützt und die Vorgeschichte des Hauses berücksichtigt", erklärte Rieger laut einer Mitteilung.