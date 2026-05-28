Hasan Ismaik äußert sich zu der Situation von 1860 München

Der Investor Hasan Ismaik hat sich persönlich zu Wort gemeldet und betont, dass er den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt hat. Er fordert eine grundlegende Neuaufstellung mit modernen Managementstandards, Finanzkontrollsystemen und mehr Transparenz.

Bei 1860 München geht es derzeit drunter und drüber. Nun hat sich Hasan Ismaik persönlich zu Wort gemeldet. Mitten in der Unruhe des TSV 1860 München hat sich Investor Hasan Ismaik am späten Mittwochabend via Social Media zu Wort gemeldet.

Für Aufregung gesorgt hatte, äußerte sich ausführlich zur Lage des Drittligisten und ließ dabei eine erschreckende Botschaft durchblitzen. Ismaik betonte, den Verein in den vergangenen 15 Jahren mit knapp 80 Millionen Euro unterstützt zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass die sportlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Die Verantwortung dafür sieht er jedoch bei allen beteiligten Parteien.

Der Grund für die Kündigung der Darlehen: Ismaik erklärte, dass wichtige vertragliche Verpflichtungen seitens des Vereins nicht eingehalten worden seien. Er fordert eine grundlegende Neuaufstellung mit modernen Managementstandards, Finanzkontrollsystemen und mehr Transparenz. Sichern und eine Insolvenz abwenden sollen. Beide Alternativen sind jedoch an strikte finanzielle Disziplin geknüpft und warten noch auf die Zustimmung des Vereins.

Besonders aufhorchen lässt ein Satz in Ismaiks Statement: Der Investor plädiert dafür, das Problem nicht länger von Saison zu Saison durch neue Kredite zu vertagen. Notfalls müsse man einen Schritt zurückgehen, um den Verein solide neu aufzubauen - die aktuelle Ligazugehörigkeit sei dabei zweitrangig. 1860 München: Präsidium beschwichtigt Situation Zuvor berichtete die Bild, dass ein Finanzloch in Höhe von 2,7 Millionen Euro klaffe, das die Löwen bis zum 3.

Juni stopfen müssen, sonst würde der Traditionsklub offenbar keine Lizenz für die kommende Drittliga-Spielzeit erhalten. Daraufhin bezog das Präsidium der Sechziger in der AZ noch am Dienstagabend in einem Statement Stellung: Die Erbringung eines Liquiditätsnachweises gegenüber dem DFB im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga ist für die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ein regelmäßig wiederkehrender Vorgang zu Beginn einer neuen Spielzeit.

Trotz der angespannten Situation zeigte man sich dabei zuversichtlich: Wir gehen aktuell davon aus, dass der Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB rechtzeitig erbracht wird. Die entsprechenden Gespräche hierzu dauern an. Gleichzeitig bat der Klub seine Fans um Geduld: Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir einzelne Sachverhalte der Berichterstattung zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich kommentieren. Und weiter: Das Präsidium des TSV München von 1860 e.

V. ergreift jedoch alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen, um die Rechtsposition des Muttervereins und seiner Mitglieder zu wahren und den Spielbetrieb der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA zu sichern





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