Hasan Salihamidzic bereitet Rückkehr ins Fußballsgeschäft vor

Der ehemalige Sportvorstand des FC Bayern bekräftigt seinen Willen, drei Jahren nach seiner Entlassung ins Fußball-Geschäft zurückzukehren. Er spricht über die Versöhnung mit Uli Hoeneß, die er einst aufgrund von Heart issues aus Weiterbetrieb ausschloss.

Der ehemalige Sport vorstand des FC Bayern bestätigt auch seinen Willen, drei Jahren nach seiner Entlassung beim Rekordmeister ins Fußballsgeschäft zurückzukehren. Hasan Salihamidzic spricht auch über die Versöhnung mit Uli Hoeneß - ausgerechnet beim Kartenspiel '' Schafkopf '.

' Bayern Münchens ehemaliger Sportvorstand Hasan Salihamidzic kann sich drei Jahre nach seiner Entlassung beim Rekordmeister eine Rückkehr in den Profifußball vorstellen. Er sei für einen neuen Job 'bereit', sagte der 49-Jährige am Sonntag im 'Sport1'-Doppelpass. Wie er genau vorschwebt, ließ Salihamidzic jedoch offen





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