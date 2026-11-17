Die deutschen Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben den Grand-Prix-Wettbewerb in Everett gewOnnen und ihre Erfolgsserie fortgesetzt.

Deutsches Duo setzt sich beim Grand-Prix-Eröffnungsrennen durch

Spannung im Kurzprogramm und strategische Entscheidungen

Beim ersten Wettkampf der neuen Eiskunstlauf -Saison haben sich die deutschen Weltmeister im Paarlauf Minerva Hase und Nikita Volodin , auf dem Grand-Prix- Wettbewerb in den Vereinigten Staaten durchgesetzt. Die Veranstaltung im US-Bundesstaat Washington, die in der Stadt Everett ausgetragen wurde, markiert den Beginn der Grand-Prix-Serie für die beiden Athleten. Mit ihrer Leistung nach der Kür stellten die 27-Jährigen ihre Dominanz im internationalen Wettbewerb unter Beweis und bekräftigten ihren Status als aktuelle Titelträger. Der Sieg festigt ihre Position in der aktuellen Rangliste und zeigt, dass sie nach dem Podestplatz bei den Olympischen Spielen weiterhin zu den Favoriten auf weitere Medaillen gehören. Die Atmosphäre im Wettbewerb war von der Hoffnung auf eine starke Performance der Deutschen geprägt, die durch die Erfahrung und das Talent des Duos getragen wurde.

Bereits im Kurzprogramm zeigte sich, dass der Sieg nicht ohne Hürden erreicht werden würde. Trotz eines Fehlers bei der Ausführung eines Sprungs führte das deutsche Paar nach der ersten Wertung. Minerva Hase stürzte beim Versuch, einen dreifachen Salchow zu landen, was technisch gesehen einen Abzug zur Folge hatte. Dennoch gelang es dem Duo, einen Vorsprung von fast einem Punkt vor den US-Amerikanern Alisa Efimova und Misha Mitrofanov zu behalten. Die Schweizer Paarlauf-Konkurrenz um Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart belegte mit einem geringen Rückstand den dritten Platz. hase äußerte sich nach der Leistung besonnen und betonte, dass sie sich bewusst gegen einfachere Sprünge entschieden habe. Für sie war es wichtiger, das Risiko hoher Schwierigkeitsgrade einzugehen, als auf sichere, doch punktschwächere Elemente zurückzugreifen, da sie der Überzeugung war,dass der Sturz bei einem komplexen Sprung akzeptabler sei als der Erfolg mit einer vereinfachten Variante.

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Souveräne Kür bestätigt die Führungsposition

Im abschließenden Wettbewerbsteil, der Kür, demonstrierten Hase und Volodin eine nahezu fehlerfreie Darbietung, die ihre technische Überlegenheit und künstlerische Präsenz unterstrich. Die Kür fand am Sonntagmorgen deutscher Zeit statt und bot den beiden die Möglichkeit, die im Kurzprogramm erkämpfte Führung auszubauen. Durch eine Kombination aus anspruchsvollen Elementen und überzeugender Choreografie konnten sie die Konkurrenz distanzieren. Die US-amerikanische Paarung musste sich am Ende mit dem Silberplatz begnügen, während das Schweizer Duo seine Bronzemedaille sicherte. Die Leistung im Finale war entscheidend für die Endplatzierung und bestätigte, dass die deutschen Weltmeister genauso nach Rückschlägen im Trainings- und Wettkampfbetrieb die notwendige Resilienz besitzen, um auf hÖchstem Niveau mitzuhalten. Die Freude über den Sieg war bei den Athleten nach der Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich spürbar.

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Ausblick auf die kommende Grand-Prix-Serie

Der Erfolg in Everett ist ein wichtiger Impuls für die weitere Saison von Minerva Hase und Nikita Volodin. Der Grand-Prix-Wettbewerb in den USA diente als Testlauf für die anstehenden Aufgaben und bestätigte die Trainingsziele der letzten Monate. Mit diesem Sieg haben die Deutschen nicht nur Punkte für die Gesamtwertung gesammelt, sondern genauso psychologisch Boden gewonnen. Die weitere Saison wird weitere Grand-Prix-Stopps sowie potenzielle Teilnahmen an den Grand-Prix-Finals beinhalten, wo die Paarung erneut um vordere Plätze kämpfen wird. Die Kombination aus Erfahrung, technischer Höhe und mentaler Stärke macht sie zu einer der besten Paarungen der Welt. Fans und Experten blicken nun gespannt auf die nächsten Auftritte des deutschen Duos, die zeigen werden, ob die Form aus der Eröffnungsrunde in den weiteren Wettbewerben beibehalten und sogar noch gesteigert werden kann.