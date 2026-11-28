Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Tokio ihren zweiten Grand-Prix-Wettbewerb der Saison gewonnen und sich souverän für das Finale qualifiziert. Mit einem überzeugenden Kurzprogramm und einer fehlerfreien Kür legten sie den Grundstein für ihren Erfolg.

Auf dem Weg zu den Saisonhöhepunkten im Frühjahr sind Minerva Hase und Nikita Volodin in beachtlicher Frühform. Bei ihrem Grand-Prix-Sieg in Tokio lassen sie die Eiskunstlauf -Konkurrenz deutlich hinter sich.

Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Tokio ihren zweiten Grand Prix der Saison gewonnen und sich damit souverän die Qualifikation für das Finale der prestigeträchtigen Serie gesichert. Nach einem überragenden Kurzprogramm kam das Berliner Duo in der starken Kür ohne größeren Patzer bei den schwierigen Wurfelementen auf 137,87 Punkte. In der Gesamtwertung landeten sie mit insgesamt 213,08 Zählern deutlich vor Yuna Nagaoka/Sumitada Moriguchi aus Japan und Karina Akopowa/Nikita Rachmanin aus Armenien .

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"Es war viel besser als bei unserem ersten Grand Prix", sagte Hase, "der ganze Wettkampf war sehr viel entspannter. Man hat gemerkt, dass es der zweite Wettkampf der Saison und die erste Nervosität vorbei ist. Wir hatten mehr Spaß auf dem Eis, waren viel lockerer und konnten es viel mehr genießen.