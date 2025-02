Haselnuss-Marzipan Striezel Rezept

Dieses Rezept zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen köstlichen Haselnuss-Marzipan Striezel backen können. Mit einer knusprigen Oberfläche und einer süßen, aromatischen Füllung ist dieser Striezel ein perfekter Genuss für jeden Anlass.

Zutaten für den Teig: 500 g Weizenmehl, 65 g Zucker, 30 g Hefe, 290 g Milch, 1/2 TL Salz. Für die Füllung: 80 g gehackte oder gemahlene Haselnüsse , 100 g Marzipan -Rohmasse in Stückchen, 30 g weiche Butter, 30 g Zucker, 40 ml Milch, 1 Ei, 2 EL brauner Zucker. Zubereitung: Mehl, Zucker, Hefe, Milch und Salz zu einem Teig verkneten. Etwa 10 bis 15 Minuten per Hand oder mit Hilfe einer Küchenmaschine. Den Teig an einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen.

Haselnüsse, Marzipan, Butter, Zucker und Milch zu einer Masse vermischen. Jetzt den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und Backpapier auf ein Backblech legen. Nun den Teig rechteckig auf einer bemehlten Fläche ausrollen (etwa 35 x 45 cm). Jetzt mit der Nussfüllung bestreichen und einen kleinen Rand lassen. Den Teig längs aufrollen und mit einem scharfen Messer längs halbieren. Beide Teigteile nun ineinander flechten. Den Striezel jetzt auf das vorbereitete Blech geben und mit einem verquirlten Ei bestreichen. Jetzt noch den braunen Zucker als Topping draufgeben und ab in den Ofen damit für 25 bis 30 Minuten. Guten Appetit





Rezept Striezel Haselnüsse Marzipan Backen

