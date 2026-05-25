Hasken‑Genrich und Worm triumphieren beim 56. Sparkassen‑Pfignstlauf‑Meeting

Beim 56. Sparkassen‑Pfignstlauf‑Meeting im Sportzentrum Ost wurden 278 Teilnehmende über zehn Kilometer, 800 Meter und 1.609 Meter antreten, wobei Melanie Hasken‑Genrich und Maximilian Worm die 10‑Kilometer‑Titel holten und Fynn Schröder im 800‑Meter‑Lauf neue Bestzeiten anstrebte.

Beim 56. Sparkassen-Pfignstlauf-Meeting im Sport zentrum Ost versammelten sich 278 Läuferinnen und Läufer aus der Region , um an einem Tag voller schneller Runden und spannender Duelle teilzunehmen.

Das Treffen, das traditionell am Pfingstwochenende stattfindet, zog neben erfahrenen Athleten auch junge Talente an, die ihre Leistungen im 10‑Kilometer-Lauf, im 800‑Meter-Steiger und im Sprint über 1.609 Meter messen wollten. Als Höhepunkt des Tages standen die Begegnungen im Kurzstreckenlauf, bei denen Melanie Hasken‑Genrich von DJK und Maximilian Worm vom Leichtathletikverein Oelde die Siegerkronen über die Distanz von zehn Kilometern umgaben.

Hasken‑Genrich, die bereits bei früheren Landesmeisterschaften erfolgreich war, zeigte einen beeindruckenden Endspurt und überquerte die Zielschranke nur wenige Sekunden vor ihrem härtesten Konkurrenten. Worm wiederum machte sich mit einer konstanten Pace einen entscheidenden Vorsprung und bewies damit, dass er zu den besten Mittelstreckenläufern der Region zählt. Neben den Langstreckenkrönungen sorgte auch das 800‑Meter-Rennen für Aufsehen, als der 20‑jährige Fynn Schröder aus dem örtlichen Verein das Feld dominierte.

Schröder, der bereits in den Vorläufen mit schnellen Runden überzeugte, setzte im Finale einen neuen persönlichen Bestwert und äußerte den Wunsch, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren und den alten Kreisrekord über 800 Meter zu brechen. Sein Ehrgeiz wurde von den Anwesenden deutlich wahrgenommen, da er nach dem Lauf bereits mit dem Trainerteam über Trainingspläne und mögliche Startplätze bei den kommenden Landesmeisterschaften sprach.

Das Sprint‑Meeting über 1.609 Meter bildete den Auftakt des Tages und wurde von einer jubelnden Menge begleitet, die die Athleten während des gesamten Laufs anfeuerte. Die Stimmung im Sportzentrum war von einer Mischung aus sportlicher Spannung und freundschaftlicher Kameradschaft geprägt, wobei Trainer, Eltern und freiwillige Helfer den Laufbetrieb unterstützten und für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Neben den offiziellen Wettkämpfen fanden auch Workshops zu Lauftechnik, Ernährungsberatung und Aufwärmstrategien statt, die das Interesse der jüngeren Teilnehmer weckten und das Bewusstsein für eine gesunde Trainingskultur stärkten. Der Erfolg des 56. Sparkassen‑Pfignstlauf‑Meetings wurde nicht zuletzt durch die großzügige Unterstützung des Sponsors Sparkasse und durch das Engagement der lokalen Vereine ermöglicht, die gemeinsam ein attraktives Rahmenprogramm organisierten.

Das nächste Meeting wird voraussichtlich im kommenden Jahr stattfinden, wobei die Organisatoren bereits Pläne für erweiterte Streckenangebote und zusätzliche Altersklassen schmieden, um noch mehr Läuferinnen und Läufer zu motivieren, sich der sportlichen Herausforderung zu stellen. Insgesamt zeigte das Event, dass der Laufsport in der Region nach wie vor eine starke Gemeinschaft bildet, die sowohl Leistung als auch Freude am Laufen fördert





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Laufveranstaltung 10 Kilometer 800 Meter Sponsoring Region

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