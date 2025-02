Ein 26-jähriger Syrer wurde in Stuttgart wegen eines Messerangriffs auf mehrere Türkei-Fans während eines Europameisterschaftsspiels zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht urteilte, dass die Tat aus Hass gegen die Türkei begangen wurde.

Während des Europameisterschaft s-Spiels zwischen der Türkei und Tschechien im vergangenen Sommer kam es in Stuttgart zu einem tragischen Vorfall. Ein 26-jähriger Syrer stach auf mehrere Türkei - Fans , die sich auf dem vollbesetzten Schlossplatz zum Public Viewing versammelt hatten. Der Angriff dauerte nur einige Sekunden, doch die Folgen waren verheerend. Mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens einer schwebt in Lebensgefahr. Der Täter wurde von Zeugen überwältigt und entwaffnet.

Nach Untersuchungen des Gerichts wurde der Mann wegen mehrfachen versuchten Mordes vor Gericht gestellt. Die Richter urteilten, dass der Angreifer aus Hass gegen die Türkei gehandelt habe und verurteilten ihn zu neuneinhalb Jahren Haft. Der Mann hatte die Opfer wahrscheinlich wegen ihrer türkischen Trikots, Schals und Fahnen gezielt attackiert, um möglichst viele Menschen zu töten. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gefordert, während der Verteidiger auf acht Jahre plädierte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und der Angeklagte kann Revision einlegen.





