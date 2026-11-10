Hasselhoff-KI.T.T.-Wagen: Auktion in Zürich scheitert am Preis

Der legendäre Pontiac aus Knight Rider bleibt unverkauft: Bieters reichten nicht für Hasselhoffs Fahrzeug aus. Details zur Auktion und Geschichte des Wagens.

Der ehemalige Pontiac Firebird Trans Am, der als ikonisches Fahrzeug K.I.T.T. in der Kultserie " Knight Rider" diente, blieb am vergangenen Samstag bei einer Auktion in Zürich ohne Käufer. David Hasselhoff, der Schauspieler und Sänger, der diesen speziellen Wagen in den 1980er Jahren auf seiner Europa-Tour nutzte, konnte mit dem Auto keinen neuen Besitzer finden. Der Schätzpreis von mindestens 250.000 Schweizer Franken war für die Interessenten zu hoch angesetzt.

Preisdiskrepanz verhindert Verkaufserfolg

Die Auktion in Zürich verlief für den Besitzer des historischen Fahrzeugs enttäuschend, da das höchste gebotene Angebot die Mindestvorgabe deutlich verfehlte. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lag das teuerste Angebot bei 200.000 Schweizer Franken, was umgerechnet etwa 218.000 Euro entspricht. Dieser Betrag liegt 50.000 Schweizer Franken unter dem geforderten Mindestpreis und reichte somit nicht aus, um den Zuschlag zu erhalten.

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Im Vergleich zu diesem Fehlschlag zeigt der Markt für normale Exemplare des Modells deutlich niedrigere Werte. Ein unmodifizierter Pontiac Firebird in gutem Zustand ist heutzutage teilweise für weniger als 30.000 Euro auf dem freien Markt erhältlich. Die enorme Preisspanne verdeutlicht, dass die Erwartungshaltung an den historischen Wert des Hasselhoff-Fahrzeugs von den Käufern nicht geteilt wurde.

Einzigartige Historie und Umbauten des Fahrzeugs

Das schwarze Auto aus dem Baujahr 1982 weist eine besondere provenienz auf, die es von Standardmodellen unterscheidet. David Hasselhoff fuhr genau dieses Fahrzeug 1985 auf seiner Europa-Tour, wobei er parallel zur Musikkarriere auch promotional für die Serie aktiv war. In Deutschland startete "Knight Rider" 1985 und etablierte den sprechenden Computer-Killerroboter K.I.T.T. als festen Bestandteil der Popkultur.

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Die technische Ausstattung des Wagens orientiert sich an den Fiktionen der Serie. Unter der Haube verbirgt sich ein 5,0-Liter-V8-Motor mit einer Leistung von 165 PS. Zusätzlich verfügt der Pontiac über eine Voicebox, die Original-Sprüche aus der Serie wiedergibt, sowie Soundeffekte, die das typische Knight-Rider-Feeling erzeugen. Auch der rote Scanner an der Frontseite, der im Film zur Umgebungserfassung diente, ist am Fahrzeug montiert.

Schwervergänglich: Die Wege des Fahrzeugs bis zur Auktion

Die Besitzgeschichte des Wagens ist von kriminellen Vorfällen geprägt, die seine Authentizität unterstreichen, aber auch Risiken bergen. In den 1990er-Jahren gehörte der Pontiac einem Besitzer in der Schweiz. Das Fahrzeug wurde jedoch später in Italien gestohlen, was zu einem internationalen Ermittlungsverfahren führte.

Durch die Zusammenarbeit von Interpol konnte der gestohlene Firebird später wieder sichergestellt und der rechtmäßigen Verfügung zurückgeführt werden. Diese bewegte Geschichte trägt zur legendären Aura des Autos bei, unterscheidet es jedoch auch von gepflegten Sammlerstücken ohne kriminelle Vergangenheit.

Rechtliche Hürden und fehlende Straßenzulassung

Ein wesentlicher Faktor, der zur Nichtverkäuflichkeit des Fahrzeugs beigetragen haben könnte, ist der fehlende Zulassungstatus. Wegen der umfangreichen Umbauten, die für den Einsatz in der Serie und als Tourfahrzeug nötig waren, besitzt der Pontiac Firebird keine aktuelle Straßenzulassung. Käufern fehlen somit die legalen Möglichkeiten, das Auto im regulären Straßenverkehr zu betreiben.

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Diese Einschränkung reduziert den praktischen Nutzwert erheblich und beschränkt das Fahrzeug auf eine reine Sammlerrolle oder museale Ausstellung. Für potenzielle Bieter, die auch eine Fahrbarkeit im Alltag anstrebten, stellt dies ein unkalkulierbares Hindernis dar. Die Kombination aus hohen finanziellen Anforderungen und fehlender Verkehrstüchtigkeit führte am vergangenen Wochenende in Zürich dazu, dass der Wagen nicht verkauft wurde.