Kahle Stellen, braune Nadeln: Esslingens Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsplatz gefällt nicht allen. Warum die Stadt trotzdem an der gespendeten Tanne festhält.

Kahle Stellen, braune Nadeln: Esslingens Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsplatz gefällt nicht allen. Warum die Stadt trotzdem an der gespendeten Tanne festhält. Esslingen - "Gewöhnungsbedürftig", "ein bisschen kahl" oder gar "der hässlichste Baum Deutschlands": In Esslingen sorgt ein Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsplatz für Diskussionen.

Die mehrere Meter hohe Fichte hat teils kahle Stellen, an manchen Stellen braune Nadeln und allzu symmetrisch ist der Baum, den ein Bürger der Stadt spendete, auch nicht gewachsen. Nicht mehr ganz frisch sehe der Baum aus, meint etwa ein junger Mann, der auf dem Bahnhofsplatz unterwegs ist. Ein anderer sagt: Etwas alt und krank wirke die Fichte. Ein dritter Passant stört sich ganz massiv an dem Baum direkt vor dem Bahnhof.

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"Das ist auf jeden Fall der hässlichste Baum Deutschlands", sagt er. Zu viele Lücken habe die Fichte und gleichmäßig geformt sei sie auch nicht. Sein Fazit: In den Garten würde er sich den Baum selbst niemals stellen - "den brennen wir wenn dann ab". Der Zustand der Fichte sei nicht mehr optimal, räumt auch Matthias Scheider, der Leiter des Esslinger Grünflächenamts, ein.