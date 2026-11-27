»Gewöhnungsbedürftig«, »ein bisschen kahl« oder gar »der hässlichste Baum Deutschlands«: Esslingens Weihnachtsbaum gefällt nicht allen. Darum hält die Stadt dennoch an der Fichte fest.

sorgt ein Weihnachtsbaum für Diskussionen. Die mehrere Meter hohe Fichte auf dem Bahnhofsplatz in Esslingen hat kahle Stellen, an manchen Ästen braune Nadeln – und allzu symmetrisch ist der Baum, den ein Bürger der Stadt spendete, auch nicht gewachsen.

Nicht mehr ganz frisch sehe der Baum aus, meint etwa ein junger Mann, der auf dem Bahnhofsplatz unterwegs ist. Ein anderer sagt: Etwas alt und krank wirke die Fichte. Ein dritter Passant stört sich ganz massiv an dem Baum direkt vor dem Bahnhof. »Das ist auf jeden Fall der hässlichste Baum Deutschlands«, sagt er.

Advertisement

Advertisement

Zu viele Lücken habe die Fichte und gleichmäßig geformt sei sie auch nicht. Sein Fazit: In den Garten würde er sich den Baum selbst niemals stellen – »den brennen wir wenn dann ab«. Der Zustand der Fichte sei nicht mehr optimal, räumt auch Matthias Scheider, der Leiter des Esslinger Grünflächenamts, ein. Generell könnten Fichten nur noch in Hochlagen gut wachsen, in tieferen Lagen mache ihnen der Klimawandel schwer zu schaffen.